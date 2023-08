Nebezpečné nástrahy někdo rozházel v okolí Nové ulice. Žije tam několik pejskařů. Podobné chování je šokovalo. „Sám mám pejska. Když teď půjdeme na procházku, nespustím ho z očí. A to jsem si na něj dával vždycky pozor. Nepamatuji si, že by se to něco podobného stalo. Ani mě nenapadá důvod, proč by někdo něco takového dělal. Je to odporné,“ uvedl obyvatel Dalešic. Kvůli bezpečnosti si přál nepublikovat jméno, Deník ho však zná. Více podrobnosti získal Deník také od policie, která nyní případ prošetřuje.