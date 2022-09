Cyklotrasa Třebíč-Vladislav má další zpoždění, stavět se přitom mělo už loni

/FOTO/ Cyklisté už několik let čekají na cyklotrasu mezi Třebíčí a Vladislaví. Mluví se o ní od roku 2019. Tehdy se předpokládalo, že práce začnou v roce 2021. Kvůli chystané modernizaci souběžné silnice první třídy se ale stále řeší problémy s projektovou dokumentací. „Projektová dokumentace pro stavební povolení i pro provedení stavby měla být hotová do konce letošního října. Nyní se tento termín posouvá do konce ledna příštího roku,“ informoval starosta Pavel Pacal.

Místa, kudy by měla vést cyklotrasa Třebíč-Vladislav. | Foto: Se souhlasem CityChangers