Stavbu dalších částí cyklostezky oddálil koronavir. „Zrušily se totiž všechny jednání a schůzky se zástupci obcí. I nadále se ale jako jaderná elektrárna snažíme s projektem pomáhat. Vytváříme projektové dokumentace, které pak mohou obce použít při žádostech o dotace z evropských fondů, aby mohli začít s realizací stavby cyklostezky,“ uvedl mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk.

Připravené jsou podklady pro kompletně celou trasu. „V loňském roce jsme došli daleko, kompletně máme zpracovanou trasu z Třebíče do Dukovan. V tuto chvíli je potřeba zrealizovat klíčová jednání se zástupci obcí, které by si vzali jednotlivé části, které jsou v jejich katastrech,“ doplnil Bezděk.

Na projektu by se kromě Jaderné elektrárny v Dukovanech mohl podílet i Kraj Vysočina. „Začali se o cyklostezku zajímat předtím, než vypukl covid, měli jsme domluvenou schůzku. Ta se bohužel neuskutečnila, ale kraj by mohl obcím pomoci doplatit zbývající část peněz, kterou nepokryjí dotace. Uvidíme, jak se bude vyvíjet letošní situace, ale my jako Jaderná elektrárna Dukovany jsme připraveni v projektu pokračovat tak, aby jakmile bude prostor pro jednání mohli projekt posunout zase kousek dopředu,“ ubezpečil mluvčí.

Část cyklostezky funguje o roku 2019 mezi obcemi Valeč, Dalešice a Hrotovice. „Kompletně připravené máme úseky Dalešice – Dukovany a Dalešice – Slavětice. Zatím ale nestihli požádat o dotace a zrealizovat je,“ poodhalil Jiří Bezděk.

Projekt cyklostezky mezi Třebíčí a Jadernou elektrárnou podporuje kromě veřejnosti i senátorka za Třebíčsko Hana Žáková. „Podpora cyklostezek je důležitá. Trasa Třebíč - Dukovany je z hlediska dalšího rozvoje elektrárny obzvlášť významná. Jsem velmi ráda, že se téma cyklostezky opětovně zvedá. Má moji plnou podporu," sdělila.