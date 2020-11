„Ani potom cyklistům podmínky moc nepřály, letošní rok byl mimořádné deštivý,“ komentoval mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Cyklobusy pomáhají snižovat automobilové emise, lidé díky nim udělají něco pro zdraví. Navíc ranní jízda autobusem přispívá k vyšší bezpečnosti na silnicích. „ Od listopadu je převoz kol s ohledem na nadcházející podzimní a zimní počasí ukončen. Další příležitost pro využití kombinované bezpečné přepravy kol v brzkých ranních hodinách budou mít zaměstnanci elektrárny a vyznavači zdravého životního stylu opět na jaře,“ ubezpečil Bezděk.

Autobusy s nosiči pro kola jezdí v pracovní dny na čtyřech pravidelných linkách. Každý držák pojme až pět bicyklů. „Linky sou speciálně označeny a místa lze rezervovat pomocí rezervačního systému na internetu,“ doplnil Bezděk.

Provoz cyklobusů: červen-říjen



Počet linek: 4 každý pracovní den z Třebíče, 1 z Moravského Krumlova



Převezených cyklistů: 2020 - 222



2019 - 500

Hojné využívání cyklobusu vítá také ředitel jaderné elektrárny v Dukovanech. „Intenzita dopravy v okolí elektrárny stále roste. Jsem proto rád, že se naši zaměstnanci můžou do práce dopravit i s kolem cyklobusem a domů pak vyrazit za bezpečných světelných podmínek a mimo dopravní špičku. Tento benefit doplňují dvě úschovny kol pro jejich uložení a možnost dobíjení elektrokol,“ pochvaloval si ředitel Roman Havlín.

V budoucnosti by cestu z Dukovan do Třebíče měla usnadnit i cyklostezka. „Elektrárna aktivně podporuje jeiich výstavbu od roku 2009. již nyní funguje několik dílčích úseků v okolí obcí Valeč, Dalešice a Hrotovice. Aktuálně byly ukončeny projekční práce na celé zbývající trase z Třebíče až do Jaderné elektrárny Dukovany. Připravujeme jednání s dotčenými obcemi,“ prozradil Bezděk.