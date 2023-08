/VIDEO/ Dětská ústa se zvědavě zakousnou do vzdušné hmoty a drobné rty vzápětí oblízne růžový jazyk. Typický obrázek známý hlavně z poutí, kde děti stojí fronty na cukrovou vatu, bude běžným jevem na třebíčském Karlově náměstí. Svůj provoz zde totiž zahájil neobvyklý stánek v podobě velkého jízdního kola. Cukrovou vatu, ale i sladké a slané vafle na špejli tu budou nabízet handicapovaní klienti Denního centra Barevný svět.

Zcela prvními zákazníky byli ve středu sourozenci Anežka a Matěj z Brna. Zatímco Anežka zvolila fialovou barvu vaty, Matěj si vybral žlutou. „Obě jsou dobré,“ zhodnotili malí zákazníci.

Podle jednatelky Barevného světa Ilony Durdové je na výběr ze čtyř příchutí. „Kiwi, ostružina, jablko a jahoda. Budeme je nabízet pravděpodobně každý všední den, a to vždy na tomto místě u sousoší Cyrila a Metoděje,“ vysvětlila Durdová s tím, že zvolené místo má svůj důvod. „Je tu pítko, kde si zákazníci mohou od vaty omýt tváře,“ dodala s úsměvem.

Provoz tohoto foodtrucku bude specifický. „Obsluhovat bude kolegyně a s ní lidé z chráněných pracovních míst. My jsme totiž sociální podnik. Ten spočívá v tom, že handicapované zaměstnáváme na chráněných pracovních místech. Uvidíme, jak to půjde organizačně a jak to našim zaměstnancům bude vyhovovat. Ale víme, že se rádi ukazují, jak umějí pracovat,“ uvedla Durdová.

Barevný svět funguje od roku 2006. Klienti mají sice v Třebíči své chráněné bydlení, ale dosud mohli pracovat mimo město – v chráněných kavárnách v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Hrotovicích. „Foodtruck pro ně ale bude dost velký výstup z komfortní zóny. Klienti tu budou na otevřeném místě. To znamená, že tudy budou chodit i lidé, kteří nepočítají s tím, že tu prodávají handicapovaní,“ sdělila jednatelka.

Podle ní se u klientů přípravy na pracovní zařazení postupně vyvíjejí. Nejprve chodí do denního stacionáře. „Nezůstávají tedy v rodinách. Ve stacionáři třeba něco vyrábějí – ale najednou je vidět, že mají na víc. V takzvané sociální rehabilitaci je tedy učíme základní pracovní návyky a jak mluvit se zákazníkem,“ objasnila Durdová průpravu handicapovaných pracovníků, kteří budou nově obsluhovat i kolemjdoucí na Karlově náměstí.

Foodtruck bude moci cukrovou vatu a vafle na Karlově náměstí prodávat do konce října. Barevný svět je jeho provozovatelem, vlastníkem je však firma Productoo. „Náš spolek by si něco takového nemohl finančně dovolit. Firma nám jej tedy zapůjčila,“ doplnila jednatelka.