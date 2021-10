Stavba je teprve ve stadiu majetkových příprav, základní obrysy obchvatu se však už rýsují. Zašovice by měl obchvat míjet severním směrem. Řidiči jedoucí ve směru od Jihlavy na něj zahnou za křižovatkou na Heraltice a zpět na stávající silnici najedou asi čtyři sta metrů za obcí. „Více než dva kilometry dlouhý nový úsek obkrouží obec a napojí se na už v minulosti zmodernizované úseky silnice II/405,“ uvedl Miroslav Houška, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast dopravy a ekonomiky.

Obchvat se začne budovat poté, co vláda definitivně schválí výstavbu nových jaderných bloků. Předpokládá se, že práce na něm potrvají dva roky a vyjdou na čtyři sta milionů korun. Kromě jaderných inženýrů a řidičů jej jistě ocení i samotní obyvatelé Zašovic, kde se výrazně zklidní doprava. „Přes obec nyní denně projede přes tři tisíce vozidel,“ vysvětlila tisková mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Obchvat Zašovic.Zdroj: se souhlasem Kraje Vysočina„Opravdu je to někdy neúnosné, často nelze ani přejít silnici,“ poukázala na neustálé proudění aut Růžena Fortelná.

„Skutečně už se o tom obchvatu jedná?“ zajímal se o generaci mladší Jan Hanko. „Pokud ano, tak to jste poslem dobrých zpráv. Snad to dobře dopadne, protože Zašovicím by to moc pomohlo.“

Zašovice nejsou jedinou obcí na trase mezi Třebíčí a Jihlavou, která by v blízké době měla dostat obchvat. Podobné dopravní stavby jsou v plánu i v Brtnici, Okříškách a také v Třebíči, kterou stále více sužují dlouhé kolony.