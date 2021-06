Více než třicet tisíc stran dokumentace a příloh, které vážily zhruba čtvrt tuny. Tak vypadaly podklady k žádosti o vydání územního rozhodnutí pro nový jaderný zdroj Jaderné elektrárny Dukovany. Její zaměstnanci je Stavebnímu úřadu v Třebíči předali v úterý 1. června.

Jaderná elektrárna Dukovany | Foto: Jiří Bezděk

Příprava podkladů a dokumentace trvala přes dva roky a zapojilo se do ní přibližně sedm desítek odborníků. Začíná tak další z důležitých etap v rámci přípravy stavby nového bloku dukovanské elektrárny. „Aktuálně počítáme se stavbou jednoho bloku, ale řízení se od začátku týkají dvou výrobních jednotek. Navíc nám tento postup dává možnost se případě operativně rozhodnout o změně záměru, pokud by to situace vyžadovala,“ uvedl generální ředitel Elektrárny Dukovany II, Petr Závodský.