Lidé v Třebíči si pomalu zvykají na semafory pod Kocandou, tedy na křižovatce ulic 9. května, Račerovické, U Obůrky a U Kuchyňky. Na výzvu Deníku, aby zaslali názory na nové řešení tohoto vytíženého dopravního uzlu a světelnou signalizaci, která zde dříve nebývala, se opět sešlo několik zajímavých postřehů.

Co říkáte na semafory na 9. května v Třebíči? Čtenáři opět mohou psát Deníku

Zkušenost Petra Havleny je taková, že prý radši jezdí na ulici Marie Majerové kolem gymnázia. „Desátého října jsem totiž jel ve čtyři hodiny ráno do práce. Do města jsem volil cestu z Týna kolem Jednoty. Na křižovatce před Kocandou se semafor rozsvítil na zelenou hned za zatáčkou pod Em-vakem (asi 300 metrů od křižovatky), na úrovni Kocandy ale přeskočil na červenou.

Od Sysla (z ulice U Obůrky) přijelo druhé vozidlo. Na křižovatce jsme proti sobě stáli čtyři minuty. A oběma se rozsvítila zelená stejně, takže jsem i tak musel dát přednost tomu, který jel od Sysla. Dále mě zastavil semafor u úřadu práce na tři minuty a následně u autobusáku na dvě minuty,“ popsal Havlena.

Jeho peripetie s třebíčskými semafory ten den ale neskončily. Ještě jedné zkušenosti nabyl opět pod Kocandou. „Jel jsem zpět domů po ulici 9. května. Odbočovací šipka tam nejde vidět, dokud se nepřijede na úroveň semaforu. Šipka pustila jedno auto a já málem projel na červenou. Po půl minutě blikla šipka znovu. Po téhle zkušenosti jezdím na Majerku okolo gymnázia. Projedu víc benzinu, ale bez nervů,“ konstatoval Havlena.

Nedaleko od křižovatky bydlí Lenka Khan. Ta pro změnu poukazuje na problém, který křižovatka způsobuje chodcům a dětem.

„Děti, a nejen ty, mám i vlastní zkušenost, se bojí přecházet na křižovatce směrem ze města. U přechodu na pravé straně, tedy při odbočování doprava, není u semaforů výstražný blikající semafor. Tedy oranžový panáček upozorňující na to, že mohou přecházet chodci, kteří mají také současně zelenou. Každý den se stává, že děti na zelenou ani nemohou vejít na přechod, protože jim auta prostě přednost nedají. Rychle jim pak skočí červená, takže děti vzorně stojí a čekají dlouze na další zelenou a situace se opakuje. Je to samozřejmě lhostejností řidičů, ale upozorňující semafor by určitě celé situaci pomohl. Absolutně nechápu, jak mohlo být toto přehlédnuto,“ zamyslela se Khan.