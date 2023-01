Gelaterii Roma mnoho Třebíčanů stále říká „U tety“. Tento název měla cukrárna na rohu u Podklášterského mostu od devadesátých let. „Je to kavárna i cukrárna. Kávu tu mají skvělou, ale my sem chodíme hlavně kvůli zmrzlině. V životě jsem nejedla lepší. Zákusky tady také mají vynikající. A líbí se mi, že je tu i dětský koutek,“ líčí hlavní klady stálá zákaznice Daniela Nosková.

Vítězný podnik provozuje Širin Halimi a její manžel. Oba pocházejí z Makedonie. „V Česku jsem ale vyrůstala od dvou let. Jednou jsme se dozvěděli, že v Třebíči chybí dobrá zmrzlina. O městě jsme vůbec nic nevěděli, ale když jsme sem přijeli, hned jsem věděla, že to tu bude dobré,“ vysvětluje paní Halimi.

Manželé Halimi nejprve prodávali zmrzlinu v Grandhotelu, později své pole působnosti rozšířili i o cukrárnu. „V Grandhotelu stále prodává zmrzlinu můj manžel. Ten je v těchto dnech v italském Rimini na semináři o novinkách ve výrobě zmrzlin. Když jsem mu volala, kolik lidí pro nás hlasovalo, měl obrovskou radost,“ dodává paní Halimi, která dodává, že pochází z rodu zmrzlinářů. „Všichni moji předci byli zmrzlináři. Máme to v genech. Táta říká, že zmrzlinářem se člověk musí narodit,“ směje se.

Podle ní to ale není jen zmrzlina, co k nim lidi láká. „Snažíme se o co nejlepší prostředí. Před rokem jsme tu provedli velkou rekonstrukci. A za čtrnáct dní tu budeme mít nové stolky a židličky. Chceme, aby u nás byli lidé spokojení,“ říká mladá Makedonka.

Další stálá návštěvnice Irena Fialová přidává ještě jeden klad. „Gelateria je velmi blízko autobusového nádraží. Já si zde dám kafíčko, potkám se s kamarádkami a cupitám na autobus. Je to hned vedle,“ usmívá se Fialová.

Druhou kavárnou v pořadí je Vzpomínka. Nachází se na dolní straně Karlova náměstí – a kdo do ní vstoupí, rázem se ocitne v dobách první republiky. Vlastní ji Hana Kundelová a její manžel Marek. Ti na náměstí mají ještě kavárnu Obývák. „Když jsme Vzpomínku vytvářeli, neměl to být druhý Obývák. Ten je hodně ‚mladistvý‘. My chtěli klasickou kavárnu, která v Třebíči chyběla,“ zamýšlí se Kundelová.

Vzpomínka funguje od loňského dubna. Tehdy bylo Karlovo náměstí ještě rozkopané. „Vůbec jsme netušili, zda budeme moci podnik udržet. Ale zadařilo se. Lidé k nám teď chodí nejen na kávu, dobrá vína, ale i na zákusky. Dodávají nám je čtyři cukráři, každý v jiný den, díky čemuž máme pestrou nabídku,“ uvádí majitelka, která upozorňuje, že kavárna slouží také jako výstavní síň. „Výstavy připravuje spolek FŠEM. Každé dva měsíce tu máme novou expozici,“ dodává.

Třetí nejoblíbenější kavárnou je Moravia sídlící v Komunitním centru. Její zvláštností je, že v ní obsluhují handicapovaní ze sdružení Vrátka. A provozní Vladimíra Špuláková vypichuje ještě jednu zajímavost. „Vrátka mají svoji pekárnu. Její výrobky v kavárně prodáváme. Lidé k nám chodí nejen kvůli nim, ale také proto, že tím podporují handicapované. Přímo zde v kavárně pracuje deset klientů Vrátek,“ objasňuje Špuláková. „Navíc tady máme i knihovnu, díky níž jsme dost klientů přivedli ke čtení. Někdy nám čtou i nahlas,“ přidává šéfová další specifikum kavárny Moravia.

Pořadí oblíbenosti třebíčských kaváren



Gelateria Roma (dříve U tety) 322

Vzpomínka (bývalá Salsa) 230

Moravia (v Komunitním centru) 143



We love coffee 77

U židovské brány 76

Obývák 66

Demaris 58

Papi Café 44

Mosa kafe - espresso bar 43

Café Art 38



Za pecí 33

Chlupatá kavárna 21

Vrátka 18

Honky Ponk Café (pod Barborkou) 10

Pod Lampou 6

U svatého Prokopa 5

Muzejní kavárna 2



Hlasovalo: 1192 respondentů



(Stav k 25. 1. 2023, 16.45 hodin)