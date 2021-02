Ačkoliv mezi hospitalizovanými stále převládají dospělí, výjimkou nejsou ani děti. „Posledního dětského pacienta jsme propustili čtrnáctého února,“ informovala mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo.

Podobně to ještě před pár dny vypadalo i v novoměstské nemocnici. „Minulý týden se u nás léčily dvě děti. Týdně skutečně přijmeme jednotky dětských pacientů plus jejich doprovod, který je také covid pozitivní,“ uvedla mluvčí Nemocnice Nové Město na Moravě Tamara Homolová Pecková.

Od počátku vypuknutí koronavirové pandemie u nich dokonce dvě děti skončily na jednotce intenzivní péče. „Jednalo se o postcovidový syndrom,“ prozradila Pecková s tím, že v současné chvíli na JIPce žádné dítě s koronavirem neleží.

Naopak v Pelhřimově za poslední rok neměli žádné dítě s covidem. Je to ale tím, že malé pacienty převáží do větších nemocnic. „Ty, u nichž není průběh onemocnění vážný, převážíme na dětské oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec. Děti s komplikovanějším průběhem nemoci se pak léčí centrálně v nemocnicích v Praze nebo Brně,“ sdělila mluvčí pelhřimovské nemocnice Alexandra Knapová.

Dětských pacientů přibývá

Všechny mluvčí vysočinských nemocnic se však shodují, že počet dětských pacientů oproti loňskému roku stoupl. Zatímco v první vlně pandemie byl počet hospitalizovaných dětí opravdu zanedbatelný, teď si všímají určitého nárůstu.

Ostatně i to je důvod, proč někteří rodiče zvažují, zda své děti posílat do škol či školek. „Určitě mám strach, že by se moje dcera mohla nakazit. U dětí člověk často ani nepozná, že jsou pozitivní. Na možné komplikace spojené s nemocí raději ani nechci pomyslet,“ svěřila se maminka pětileté Klárky Marcela Kolářová z Třebíče.

Zvýšený počet dětí s Covidem-19 potvrdil i krajský hygienik Jiří Kos. „Přesná čísla nemáme, ale obecně lze říct, že jsou pozitivní případy i mezi malými dětmi ve školkách a v prvních třídách,“ komentoval Kos.

Svou roli by podle něj mohla sehrát i proočkovanost seniorů. „Ještě před pár měsíci nám to onemocnění řádilo mezi staršími ročníky, takže se teď zcela logicky posouvá. Důchodci už začínají být proočkovaní a řada z nich si navíc covidem prošla, takže má protilátky,“ přemítal hygienik.

I přes aktuální nepříznivou bilanci se ale prý stále u většiny dětí ani nepozná, že onemocněly. „Osobně vím o dvou případech, kdy měly vysoké teploty a kašel, ale převažují ty bezpříznakové. I proto je jejich návrat do školy obrovským rizikem, zejména pro starší učitele,“ dodal Kos.