Známý Heřmanský kopec čekají změny. Vznikne zde nové místo pro odpočinek a setkávání.

Vyhlídku chtějí členové týmu podle výsledku plánovacích setkání doplnit dalšími prvky, aby se zde mohly konat komorní kulturní a společenské akce. Přitom chtějí zachovat co nejvíce přírodní ráz místa. | Foto: Foto: Se souhlasem Nadace Via

„A nebude to obyčejné “místo”. Bude přesně takové, jaké si vymyslí obyvatelé Moravských Budějovic. 17. června je připravené veřejné setkání, kde chceme s lidmi probrat návrhy a nápady o tom, co by na kopci mohlo vzniknout,“ uvedl Jan Švaříček z dobrovolnické skupiny K4, která za projektem stojí.