Co si myslíte o nových, takzvaně chytrých semaforech? Tuto otázku položil Deník minulý týden Třebíčanům, přičemž odpovědí přišlo značné množství. Námětů a podnětů je tolik, že se jim Deník bude věnovat ve více článcích.

Nyní vybíráme několik názorů. „Zpočátku semafory fungovaly naprosto stejně jako ty staré. Teď? Pochopím, když odbočím na Bráfovu z Nádražní, tak nepojedu úplně plynule. Ale když jedu od nemocnice a u soudu stojím na semaforu, pak znova u nádraží, pak zase u Pasáže, tak mi to přijde trošku divné. Hlavní trasa přes město je prostě řízená křižovatka od křižovatky, nebo jinak tomu nerozumím. Dále třeba u autobusového nádraží směrem do centra stojíme na červenou, i když z protisměru už dávno jezdí auta. Tedy zbytečné stání, jelikož logicky mohou přece jet oba pruhy. A semafory u Alfy jsou absolutní zbytečnost,“ prohlásil Marek Veleba.

Podobný názor má i bývalý člen dopravní komise Jiří Forbelský. „Umístit chytré semafory před následující v jiném režimu je nemoudré. Téměř vždy mám červenou a mnohdy z vedlejší ulice nepřijíždí ani nestojí žádné auto, jen výjimečně projedu plynule. Můj návrh je nechat chytré semafory trvale ve stavu blikání oranžové, tedy vypnuto, dokud nebudou stát z vedlejší ulice více než dvě vozidla nebo autobus. Tím bude méně zmatků a smogu,“ uvedl Forbelský.

Se zajímavým zážitkem přišel Miroslav Polanský. „Jel jsem po Družstevní ulici směrem k hlavní silnici Znojemské. Asi v polovině ulice jsem viděl na semaforu zelenou a auto, které tam projíždělo. Usoudil jsem, že při padesátikilometrové rychlosti to již nestihnu a přede mnou nebylo jiné auto. K mému údivu jsem přijel ke křižovatce a stále ještě na zelenou jsem plynule odbočil vpravo. Nechápal jsem to, protože na Znojemské v obou směrech stálo několik aut,“ podotkl tento Třebíčan.

Vřele děkujeme za názory, které budeme postupně uveřejňovat v dalších článcích. Nyní by nás ale zajímalo, jak se vám líbí zcela nové semafory pod Kocandou, tedy na křižovatce ulic 9. května, Račerovická, U Obůrky a U Kuchyňky. Ty jsou totiž naprostou novinkou, předtím tam bývala běžná křižovatka, přičemž zejména auta, která jela od Kuchyňky měla problém se do ní dostat. Křižovatka byla z jejich pohledu velmi nepřehledná, v zatáčce, po pravé straně horizont. Semafory to měly pomoct vyřešit.

Jak se vám tedy nově řešená křižovatka jeví? Tento i další názory týkající se třebíčské dopravy, pište opět na trebicsky@denik.cz