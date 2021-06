S přihlášenými návrhy se mohou lidé seznámit v Náměšťských listech a na webových stránkách města. „Celkem bylo podáno osm projektů, ze kterých čtyři postoupily do hlasování. Zbylé čtyři projekty jsou většinou už součástí připravovaných akcí, nebo se jedná o projekty, které z nějakého důvodu nemohou být realizovány tak, jak byly navrženy,“ přiblížil náměšťský radní Jaroslav Hrubý na webových stránkách města.

Jak dodal, zájem místních je mile překvapil. „Svědčí to o tom, že občané se zajímají o své okolí a chtějí se aktivně podílet na jeho zlepšení. Projekty jsou zajímavé, a ty, které postupují do hlasování, by si všechny zasloužily zrealizovat,“ vyzdvihl Hrubý.

Hlasovat o návrhu, který se mu nejvíce zamlouvá, může každý obyvatel Náměště starší šestnácti let, a to pomocí hlasovacího lístku, který je v Náměšťských listech, nebo pomocí aplikace na webových stránkách města. Hlasování končí 4. července.