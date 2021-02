Alenu Farkašovou znají v Hostákově jako aktivní členku spolku Žen a Mužů. Ráda vzpomíná například na koncert, kde vyhrávala kapela Lesanka. "Žádné velké plány v současné době nemáme, protože teď se ani nic plánovat nedá," posteskla si.

Narodila jste se v Hostákově?

Ano jsem rodačka, narodila jsem se zde.

Mohla byste mi krátce představit vaši činnost spolku Žen a Mužů v Hostákově?

Náš spolek se zabývá sportem a kulturou pro všechny lidi z obce a širokého okolí.

Jak jste se dostala k této činnosti - spolku v Hostákově?

Původně jsme patřili do spolku Červeného kříže. Po jeho zrušení jsme okamžitě založili spolek Žen a Mužů Hostákov, který funguje zhruba tři roky. Máme celkem dvaatřicet členů, šestadvacet žen a šest mužů.

Co se vám se spolkem za poslední dobu podařilo? Na čem jste minulý rok pracovali, čeho jste se zúčastnili?

Za poslední dobu se nedaří nic, protože vláda se svými opatřeními nám nic neumožňuje.

Pořádáte nějaké akce?

Pravidelně pořádáme maškarní merendu, pouťové zábavy, dětský den, rozloučení s prázdninami, mikulášskou nadílku, rozsvěcení vánočního stromečku, stezku odvahy či turnaj v nohejbale.

Jaké máte plány do budoucna?

Žádné velké plány v současné době nemáme, protože teď se ani nic plánovat nedá.

Máte nějaký zážitek se spolkem, na který ráda vzpomínáte?

Uspořádali jsme koncert pod širým nebem pro starší věkovou kategorii, kde jim k tanci i poslechu zahrála dechová hudba Lesanka.

Jak zvládáte v současné době situaci? Dotklo se vás to nějakým způsobem? Jestli ano, co by vám nyní nejvíce pomohlo?

Situaci zvládám docela dobře, jenom je škoda, že se nemůžeme scházet.

Máte ještě nějaký jiný koníček a jak relaxujete?

Na koníčky moc nemám náladu. Ale ráda chodím se psem na procházky do přírody, nebo si pustím televizi. Pokud v ní vůbec něco dávají. Jsem v předčasném důchodu, tak chodím alespoň na brigády.

Co říká vaše rodina na to, co děláte?

Manžel z toho nadšený moc není, ovšem oba synové mi fandí.

Jaká je vaše oblíbená knížka z dětství?

Každá knížka byla oblíbená, protože jsem četla vše, co mě přišlo do ruky.

Máte tip na procházku nebo místo, kam ráda jezdíte? (nebo tip ve vašem okolí? Nebo kam rádi jezdíte se spolkem)

Nejlepší místo na procházku je les, nebo se projít někam do přírody. Ale jak na to koukám z okna, za pár let žádný les nebude.

Kdo vám nejvíce pomáhá s činností v Hostákově?

Při pořádání akcí nám nejvíce pomáhá Myslivecký spolek, Dobrovolní hasiči a Obecní úřad Vladislav.

Jaké je vaše životní krédo nebo heslo?

Co mě nezabije, to mě posílí.