A to s kompletním zázemím včetně zcela nové budovy. „Dětská skupina by byla pro maximálně dvanáct dětí. Na ty by stačily dvě chůvy. Výhodou dětských skupin oproti mateřským školám je také to, že do dětské skupiny může chodit dítě od jednoho roku,“ vysvětlila starostka Lenka Hůlková.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkObec už si na budovu nechala udělat i vizualizaci. V Číměři by rádi stavěli za pomoci dotace. Půjde-li vše dobře, hotovo by mohlo být už v příštím roce.

Myšlenka vytvořit dětskou skupinu se podle Hůlkové přímo nabízela. „V obci máme velkou výhodu v tom, že v nových domech bydlí rodáci. Mají tu tedy třeba prarodiče. Maminka tak může jít brzo ráno do práce, přijde babička, vypraví dítě do dětské skupiny a odpoledne ho zase vyzvedne. Rodiče tedy nebudou muset spěchat z práce a prarodiče nebudou muset o dítě pečovat celý den,“ dodala starostka s tím, že dětskou skupinu budou moct využívat i rodiče z okolních vesnic.

Budova dětské skupiny by navíc mohla být variabilní. Kromě malého nouzového bytu by zde mohly být i prostory pro schůzky seniorů či zájmových skupin. Fungovat by tedy mohla i jako malé komunitní centrum.