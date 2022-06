Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Starostka by kromě toho chtěla zřídit i obecní včelín. Ten by byl navíc stylový, s možností přespání přímo uvnitř. „Člověk, který tam spí, vidí za sklem, jak včely žijí. Je to opravdu zajímavé. Dá se říct, že v poslední době i módní,“ podotkla Hůlková s tím, že v případě zřízení včelína je ale jeden problém. „V obci není žádný včelař, který by se o včely staral,“ posteskla si starostka.

Chov obecních zvířat není na vesnici až tak ojedinělý. Jiná situace panuje ve městech, kde je podobných případů poskrovnu. Přesto se ale najdou i výjimky. Jednou z nich je například radnice v brněnské Líšni, pod kterou spadá šestadvacet tisíc obyvatel.

Kdákání na radnici v brněnské Líšni: starosta chová v atriu slepice

Přímo v atriu líšeňského městského úřadu žijí slepice. Chová je tam starosta městské části Břetislav Štefan. „Před sedmi lety jsme ze zanedbaného prostoru udělali suchou zahradu se štěrkem, ale pořád mi to přišlo prázdné, tak jsem sem dal čtyři slepice. Jsem rád, že mi to rada schválila,“ řekl Deníku Rovnost Štefan, který tak chce dětem i dospělým přiblížit venkov.