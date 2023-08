Zaznamenali to asi všichni řidiči v Třebíči. Nové semafory , které se zde už měsíce montují na nejdůležitější křižovatky, nesou označení „chytré“. Znamená to, že by měly reagovat na aktuální dopravní situaci. Jenže zatím si podle řidičů dělají tak trochu, co chtějí. „Všiml jsem si toho například u těch na křižovatce Znojemská-Demlova-Okrajová. Jednou pustí auta zespodu, a přitom auta jedoucí od Stop-shopu stojí. Jindy pustí dvě auta, jindy deset, aniž by k tomu měly nějaký důvod,“ podotkl Štěpán Hobza.

Podle něj tak na Znojemské zbytečně vznikají kolony. „Ta auta by přitom mohla normálně projíždět. Jenže když jim svítí zbytečně červená, anebo tam zelená skáče chaoticky, štosuje se to. Nehledě na to, že tohle túrování motorů určitě moc neprospívá tolik diskutované ekologii,“ zamyslel se Hobza, který navíc už dříve upozornil Deník na zvláštní chování semaforů na ulici Vítězslava Nezvala. Ty podle něj naopak nereagují na vzdálenější auto.

Lubomír Vaníček zvláštní rozdíl mezi původními a novými semafory nezaznamenal. „Auta se tu plouží pořád stejně pomalu. Za ty peníze, které to stálo, to žádný zázrak asi není. Pokud chce jet člověk plynule, musí mít štěstí, když pod Borovinským kopcem chytne zelenou, a pak držet zhruba pětačtyřicítku. To už tady ale bylo předtím, na to nebyly potřeba žádné rádoby chytré technologie. A stejně jako dřív, ani teď se ta zelená vlna stejně nepovede pokaždé,“ mávl rukou Vaníček.

Potíž je ale v tom, že chytré semafory zmoudří až za několik měsíců. Zatím totiž fungují jako obyčejné. „Chytré budou až v říjnu. Zatím totiž budou fungovat v normálním režimu. Zároveň ale budou načítat a vyhodnocovat dopravní data v různých dnech a hodinách,“ vysvětlila tisková mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Načtená data pak využijí k řízení dopravy po celé Třebíči. Jenže toto získávání informací bude možné až v okamžiku, kdy bude hotová instalace veškerého světelného značení. „V tuto chvíli se dokončují práce na semaforech u křižovatky Bráfova-Nádražní-Jungmannova. Až se spustí i tato signalizace, začnou všechny nově instalované semafory nabírat potřebná data. Ten systém musí být kompletní, nové semafory jsou totiž provázané a fungují v souladu,“ doplnila Martakidisová.

Nová světelná signalizace a s ní spojené obměny zmíněné křižovatky pod vlakovým nádražím jsou poslední v dlouhé řadě dopravních úprav, se kterými se Třebíčané potýkají už od února. Tehdy začaly práce ve Znojemské ulici. V minulém roce se úprav dočkala i křižovatka u hlavní pošty. Největší problémy ale nastaly letos v květnu, kdy se začalo pracovat přímo v centru. V té době průjezd městem prakticky zkolaboval. Po celkovém dokončení budou semafory na dálku spolupracovat s městskými autobusy, jimž budou „držet“ zelenou. Podobně budou pomáhat i vozům integrovaného záchranného systému.

