Právě práce na nich a dlouhé kolony značně ovlivnily například snímkování Sucheniovy ulice, tedy hlavního tahu městem. „Průjezd Třebíčí jsem si také vyzkoušel. Musím říct, že mě to celkem pobavilo. Jednak pohled na ty zácpy, jednak ty skoky mezi různými roky. Je patrné, že to snímkovací auto nemohlo projet všude,“ okomentoval nezvyklý jev Třebíčan Ondřej Stárek.

Skok z roku 2023 do roku 2018 a zase zpět. A při návratu skok do protisměru. Poněkud svérázná cesta čeká ty, kteří se budou chtít na počítači projet Třebíčí na webu Mapy.cz.

Snímkování není plynulým „filmem“, ale odvíjí se po krocích. Ty lze dobře vidět při největším přiblížení mapy na obrazovku. Tehdy se na mapě zobrazí červené body, přičemž každý bod znamená jeden krok, tedy jeden panoramatický snímek o 360 stupních. Právě v případě Sucheniovy ulice je ale patrné, jak jsou body nerovnoměrné.

Rozpaky z nových semaforů v Třebíči. Průjezd městem moc nezlepšily, tvrdí řidiči

Sucheniova ulice je široká čtyřproudá komunikace, což snímkování ovlivnilo. „Záleží totiž na typu komunikace, její šířce a počtu pruhů. Na základě toho vždy definujeme, zda má být snímkování pouze v jednom, nebo v obou směrech. V tomto případě mělo být snímkování v obou směrech, protože komunikace je víceproudá,“ nastínila začátek celého procesu Kapuciánová.

Jenže při výstavbě nových semaforů došlo k rozsáhlým pracím na vozovce. „Vlivem rekonstrukce se silnice zúžila. Průjezdy našeho snímkovacího auta v jednom směru a pak zase zpět si kvůli tomu byly blíž, ale pouze v některých úsecích – tam, kde bylo zúžení kvůli opravám,“ vysvětlila Kapuciánová jednu z příčin různě rozházených teček v mapě.

To ale nebyl konec. Po získání dat provádějí technici takzvané ředění snímků. Pokud snímkovací auto některou silnici projelo vícekrát, snímky se „ředí“, aby se nezobrazovalo více nájezdů. Pokud je vše v pořádku, automaticky se zahazují starší snímky a pracuje se s novějšími. V případě Třebíče však vše v pořádku nebylo.

Chytré semafory v Třebíči mají slabinu. Motorku přehlédnou, dodávka je zmate

Snímkovací auto projíždělo Sucheniovou patnáctého června loňského roku. A to jak ve směru z centra na Borovinu, tak i do centra. Do centra jelo ještě jednou, ale o osm dní později. Jenže mezitím se situace na staveništi změnila, práce se posunuly na křižovatku pod úřadem práce.

Někde se auto kvůli rozkopané silnici příliš přiblížilo k protilehlé trase, v některých místech při cestě zpět do centra snímky dokonce pocházejí z protisměru. Technici totiž museli pro mapování využít protilehlé obrázky. V menší míře dochází k podobným skokům i při průjezdu přilehlým Komenského náměstím. Tam snímky přeskakují z patnáctého na devatenáctý červen a zpět.

Video: Skok z roku 2023 do roku 2018 a zase zpět

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Zvláště problematické bylo snímkování Sucheniovy ulice patnáctého června, kdy byl při cestě na Borovinu uzavřen pravý pruh u autobusového nádraží a pravý pruh u úřadu práce.

Tehdy se snímkovací auto proto pohybovalo u středu vozovky, což ovlivnilo následnou práci. „To je i důsledek, proč se pak někde objevují snímky ze starého snímkování z roku 2018. Ty totiž jsou pořízeny v pravém pruhu a jsou tak dostatečně vzdálené od protisměru,“ objasnila Kapuciánová.

Postřehy čtenářů k semaforům v Třebíči: zelená při odbočování jen problikne

Svou roli hrají také nájezdy z bočních ulic. Ty by měly být plynulé, což se v tomto případě nestalo. „Cíl je, aby to pro uživatele přinášelo ideálně konzistentní zážitek a takto to neskákalo. Kolegové z technického oddělení nicméně slibují, že se na tento konkrétní případ z Třebíče podívají a pokusí se jej upravit, jakmile to bude možné,“ podotkla Kapuciánová.

Nějaký čas to ale asi ještě potrvá. Kdo si tedy chce užít skoky v čase a pohled na nekonečné kolony, které Třebíč trápily loni v létě, má stále možnost.