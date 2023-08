Všiml si toho i Štěpán Hobza. „Občas parkuji na Polance a asi dvakrát jsem to zažil při výjezdu z křižovatky na ulici Vítězslava Nezvala. Auto, které stálo jako první, se postavilo moc daleko od křižovatky. Odhaduji možná tak pět šest metrů. A zelená ne a ne naskočit. Za námi už byla docela dlouhá fronta. Lidi samozřejmě nadávali,“ popsal situaci mladý Třebíčan. „Teprve po nějaké chvíli někoho napadlo upozornit toho prvního řidiče, aby popojel blíž. Chvíli nato zelená naskočila,“ dokončil zbytek tohoto krátkého příběhu Hobza.

Podobný poznatek má i Petr Caha, jednatel třebíčské Autoškoly Caha+S. „Kolegové, kteří školí motocyklisty, mi říkali, že semafor v ulici Vítězslava Nezvala prý nereaguje na motorku,“ sdělil Caha, který má k této křižovatce ještě další poznatek. „Příčná čára značící, kde mají auta zastavit, je u této křižovatky poměrně daleko. Je to kvůli tomu, že do ulice vjíždějí autobusy. Kdyby auto stálo až v křižovatce, tak se autobus nevytočí,“ vysvětlil. Možná to je důvod, proč někteří řidiči nevjedou až k čáře – chtějí autobusu poskytnout ještě více místa.

Za vícepráce při instalaci nových semaforů zaplatí Třebíč přes tři miliony korun

Podle Cahy ale technika selhává i na křižovatce u hlavní pošty, tedy ulic Jejkovská brána, Bedřicha Václavka a Smila Osovského. „Jezdím tudy denně. Při příjezdu z ulice Bedřicha Václavka jsem měl několikrát červenou. Bylo to zrána a červená svítila dost dlouho. Teprve po nějaké době jsem si všiml, že v Jejkovské bráně stojí auto zásobování, ze kterého vynášejí zboží do tamního občerstvení. Ten systém totiž viděl auto stojící u křižovatky a držel mu zelenou,“ popsal šéf autoškoly.

Kámen úrazu tkví v „chytrosti“ semaforů. Jejich čidla vyhodnocují různé parametry momentální dopravní situace – tu však ono čidlo musí v prvé řadě vidět. „Systém semaforů dosud fungoval tak, že i když tam auto nestálo, stejně blikla zelená. Zatímco teď, pokud tam auto nebude nebo bude stát dál od semaforu, systém se chová, jako by tam auto nebylo. Nemá tedy důvod tu zelenou zapnout a naopak prodlouží interval v jiném směru,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Semafory v Třebíči mají slabinu, podívejte se na video:

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Platí to tedy i na příklad popsaný Cahou – stojící vůz zásobování zřejmě zmátl systém natolik, že v Jejkovské bráně svítila delší dobu zelená, zatímco automobily na hlavní silnici Bedřicha Václavka a Smila Osovského musely čekat na červenou.

Nový systém totiž auta nějakým způsobem zaznamenává a z tohoto záznamu si vypočítává intenzitu provozu i pro další křižovatky ve městě. Vše se děje v reálném čase, zelená tedy jednou může trvat minutu, jindy třeba jen několik vteřin. „To dřívější semafory neumožňovaly, byly statické. Byl tedy nastaven nějaký signální plán, který určoval, jak dlouho tam bude zelená a v jakém intervalu se to bude měnit. Pokud se mělo něco změnit, muselo se to dělat ručně a ta změna trvala třeba dva či tři týdny,“ dodal starosta.

Instalace nových semaforů se v těchto dnech dokončuje. Podle radních je možné, že zpočátku nějaké mouchy bude mít. „Semafor rozhodně budou mít delší zkušební provoz,“ informoval místostarosta Pavel Janata.