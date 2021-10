Společnost, která se výběrového řízení ani nezúčastnila, podala námitku s tvrzením, že požadované parametry soutěže splňuje pouze firma Cross Zlín. I přesto, že Zlínští konkurz nevyhráli, musí ÚOHS celé výběrové řízení přezkoumat.

Třebíčská radnice si od této zakázky slibuje zlepšení průjezdnosti v centru. Semafory, které poběží 24 hodin denně a reagují na aktuální stav provozu, by se postupně měly nainstalovat na křižovatce pod vlakovým nádražím, na Masarykově a Komenského náměstí a až budou finišovat práce na Karlově náměstí, nová signalizace se osadí i zde. Podle projektu měla zakázka vyjít na 35 milionů korun bez DPH, pražská firma Eltodo však nabídla, že ji provede za 24 milionů. Díky tomu konkurz vyhrála.

Poté se však na ÚOHS obrátila taktéž pražská firma Yunex, která podle třebíčského starosty Pavla Pacala (Pro Třebíč) výsledek výběrového řízení napadla. „Společnost Yunex nabídku do soutěže nepodala, přesto na ÚOHS předala námitku se zdůvodněním, že se jí nelíbí specifikace technických parametrů řadičů, které jsou používány v rámci křižovatek v Třebíči,“ vysvětlil Pacal.

Řadiče jsou zařízení, která na semaforech střídají cykly Stůj a Volno. Starší řadiče buď mají nastaven pevný cyklus, nebo je nutné jej zdlouhavě předělávat ručně. Právě v případě nových semaforů v Třebíči by však řadiče byly plně automatické a reagovaly by na aktuální stav dopravy bez nutnosti zásahu proškoleného pracovníka.

Podle mluvčího ÚOHS Martina Švandy teď úředníci prověřují možný diskriminační charakter zadávacích podmínek. „Úřad nyní shromažďuje a vyhodnocuje podklady potřebné pro zpracování rozhodnutí, zejména expertní stanoviska. Ve věci je též vydáno předběžné opatření zakazující zadavateli uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem,“ potvrzuje Pacalova slova Švanda. Zároveň je podle něj vzhledem ke složitosti posuzované problematiky obtížné odhadnout, kdy vlastně celé řízení končí.

Na dotaz, zda je běžné, aby námitky podával subjekt, který se do výběrového řízení nezapojil, sdělil, že se o výjimečný případ rozhodně nejedná. „Návrhy na přezkoumání zadávacích podmínek podávají i dodavatelé, kteří nabídku nepodali. Zákon o zadávání veřejných zakázek to umožňuje, především z toho důvodu, aby se dodavatelé, kteří byli postiženi bezdůvodně omezujícím nastavením zadávacích podmínek, mohli bránit,“ objasnil Švanda.

Nové i původní technologie spolu musí spolupracovat

O co přesně společnosti Yunex v námitce jde, vysvětlila tisková mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. „Podle názoru této společnosti odpovídá požadavku města na technické parametry řadičů pouze jedna společnost, a to Cross Zlín. Yunex se tedy domnívá, že se jedná o diskriminační podmínky veřejné soutěže.“

Město podle Martakidisové požaduje řadiče takové, aby byly kompatibilní s těmi stávajícími, které už na některých křižovatkách používá. Použít nyní odlišnou technologii by bylo pro město ekonomicky velmi nevýhodné. Náklady na provoz několika různých zařízení by byly násobně vyšší. „Je to podobné, jako kdyby město vypsalo zakázku, při které hodlá zajistit nový software pro provoz některého úřednického systému. Město pracuje v systému Microsoft, nicméně zakázku by vyhrála firma Apple s nejmodernějším softwarem. Ale město by kvůli tomu muselo všem úředníkům nakoupit počítače společnosti Apple a zakázka by se tak násobně prodražila,“ připodobnila mluvčí.

Je nutné dodat, že řadiče nejsou nijak drahé zařízení, v celém projektu, který Třebíč chystá, jejich hodnota činí zhruba pouhé tři procenta celkové ceny.

Zdržení zakázky se nelíbí ani opozici

Součástí veřejné zakázky byl i požadavek, podle nějž musí vítězná společnost před samotnou realizací doložit zkušebním testem, že jimi zvolené řadiče jsou kompatibilní s těmi třebíčskými. Tím se podle Pacala ověří, že je systém funkční: „Zkouška může proběhnout už nyní, aby se ale smlouva mohla podepsat, čeká se na rozhodnutí ÚOHS. Doufáme, že to nebude trvat příliš dlouho, protože nabídka je jednak cenově velmi zajímavá, jednak bychom chtěli dané křižovatky začít upravovat co nejdříve, aby se plynulost dopravy v Třebíči mohla zlepšit.“

Zpoždění podpisu smlouvy se nelíbí ani opoziční zastupitelce Julii Dolejší (KSČM). „Je to zbytečné zdržení, zakázka už mohla být v běhu,“ míní.

Vyjádření zástupců firmy Yunex, která vznikla teprve v únoru tohoto roku, se nepodařilo získat.

Až se situace vyřeší, stávající semafory budou postupně nahrazovány těmi novými. Ty budou mimo jiné obsahovat i kamery, které dokážou přečíst značku auta. Projede-li některé na červenou, systém ji přečte a údaje o něm pošle městské policii.