Pokud někdo nezaplatí za parkování, kamery si posvítí na daný automobil, přečtou jeho registrační značku a automaticky odešlou městské policii podklady o přestupku. Město si od novinky slibuje zrychlení a zefektivnění systému.

Prvky Smart City Třebíč



* chytré parkoviště na Komenského náměstí

* radniční elektromobil

* městská elektrokola

* boxy pro bicykly

* chytrá lavička na vlakovém nádraží

* veřejná dobíjecí stanice pro elektromobily

* wifi a usb připojení v autobusech městské hromadné dopravy

Kamerový systém vyjde město na necelých 270 tisíc korun. „Parkoviště na ulici Kateřiny z Valdštejna je prvním, kde podobnou technologii využijeme. Do budoucna by měly podobné dohlížet i na odstavné plochy na Komenského, na ulici Vítězslava Nezvala, neboli v prostorách autobusového nádraží. Uvažujeme i o Žerotínově náměstí a vjezdu do židovské čtvrti,“ vyjmenoval starosta města Pavel Pacal.

Doposud kontroly na parkovištích prováděli strážníci městské policie. „Strážníci kontrolují parkovací lístky umístěné za čelním sklem. Pokud parkovné zaplatil řidič přes sms, máme možnost toto ověřit přes dostupný systém. V případě funkčnosti nové aplikace by na místo vyjížděli řešit řidiče konkrétních vozidel, které nebudou mít zaplaceno. Předpokládáme, že dojde k úspoře času, který bude moci být věnován dalším pracovním povinnostem strážníků,“ uvedla mluvčí Městské policie Třebíč Lucie Šerková.

Systém, který pohlídá, zda mají řidiči za odtavená auta zaplaceno, bude mít centrálu v budově, kde sídlí i městská policie. „Už je zřízené pracoviště. V průměru by na každé parkoviště měly dohlížet tři kamery, jedna u vjezdu a výjezdu a jedna bude snímat zbývající plochu parkoviště. Jde zhruba o nějakých šest parkovišť celkem, takže obsluha bude mít na starost okolo dvaceti kamer,“ nastínil místostarosta Vladimír Malý.

Zaparkujete, zaplatíte. Tečka

Do budoucna tento kamerový systém nahradí ten dosavadní, který město zavedlo v rámci programu Smart parkování. „Kompletně by měly být kamery na parkovištích do roku 2023. Chceme, aby lidé, kteří sem přijedou viděli, kolik je volných míst a měli v sobě zafixováno, že pokud tam zaparkují, musí zaplatit. V momentě, kdy to neudělají, tak zkrátka ten systém to vygeneruje a přijde jim oznámení o přestupku a budou muset zaplatit nějakou pokutu,“ doplnil Pacal.

Pokud ale řidič parkování přetáhne o pár minut, nemusel by pokutu dostat. „Každý systém má nějakou toleranci,“ dodal starosta.

Novinka má ale smíšené reakce od veřejnosti. „Pořád vymýšlejí inovace, všechno je chytřejší a chytřejší, ale když se pak něco podělá, tak to stojí za to. To, že na parkoviště budou dohlížet kamery nic nevyřeší, zvlášť to, že jsou všechny stejně pořád plné. A zcela samostatnou kapitolou je doprava, dostat se do centra je téměř nadlidský úkol,“ mínil řidič Václav Krejčí.