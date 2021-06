Škodovi chovají momentálně okolo sto čtyřiceti kusů dobytka. „Zabýváme se masným plemenem Aberdeen Angus. Nakupujeme malá telátka, které si zde vykrmíme. Než má zvíře jateční váhu, trvá to okolo šestnácti měsíců. V Hrotovicích máme vlastní jatka s bourárnou, které měl už můj dědeček. Řídíme si vše potřebné, od výkrmu až po dodání masa zákazníkům nebo restauracím,“ řekl Vítězslav Škoda z rodinné farmy.

Po porážce následuje další velmi důležitý krok – staření masa. „Maso visí na hácích okolo třiceti dní. Dochází tím k postupnému uvolňování vody a zrání. Koncentruje se jeho chuť a maso křehne. Specializujeme se na mladé Angusy, což jsou býci do dvou let, kteří mají tučnější muskulaturu. Jejich maso je obalené tukem a tím je zakonzervované,“ popsal farmář Vítězslav Škoda.

Steak až ke vchodovým dveřím

Zájemci, kteří by chtěli steaky z Třebíčska ochutnat, mohou využít nákup na eshopu. Maso jim pak z farmy přivezou doslova až ke dveřím. „Dříve jsme vozili jen na pár domluvených míst. Kvůli koronaviru bylo více lidí doma a tak jsme se rozhodli zkusit rozvoz. Nevěděli jsme co čekat, ale potvrdilo se, že lidé, kteří si maso objednají, tak si to umí zařídit tak, že v daný čas jsou opravdu doma,“ poodhalil Škoda.

Od úterý do pátku rozváží svoje produkty široko daleko. Kromě Třebíčska zajíždí k Hustopečím, do Brna, Dačic nebo Jihlavy. „Vždy jezdíme od úterý do pátku. Máme stálý odběr, lidé mají naše maso rádi. Objednávky stoupají a máme nouzi spíše o samotné maso, protože co porazíme a nabouráme, to se rovnou prodá,“ usmíval se farmář.

O tom, že svou práci dělají opravdu poctivě svědčí i ohlas u zákazníků. „Moc fandím tomu co dělají, líbí se mi to. Jejich maso si kupuji pravidelně a vždycky je to sázka na jistotu,“ potvrdil pravidelný zákazník David Nedvěd.

Do budoucna by se navíc produkce steaků a dalších masových pochutin mohla rozrůst. „Chtěli bychom farmu rozšířit ještě o jednu stáj, která by měla podobnou kapacitu. Dále plánujeme i nějakou silážní jámu,“ nastínil Vítězslav Škoda.

Farmu Škodovi nyní ocenil i kraj Vysočina, když jim udělil originální značku Vysočina regionální produkt. „Moc se těším, až jejich maso ochutnám,“ nechala se slyšet náměstkyně hejtmana Hana Hajnová při předávání.

Farma Škodovi

- navázali na rodinnou tradici hospodaření

- zemědělství se věnují téměř třicet let

- obhospodařují 500 hektarů, pěstují skot plemene Aberdeen Angus

- prodávají stařené a sušené hovězí maso

- svoje výrobky rozváží po Vysočině a jižní Moravě

- do budoucna by se kapacita farmy mohla ještě zdvojnásobit