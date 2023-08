/VIDEO/ Jashar Halimi z Makedonie se denně stará o mlsné jazýčky obyvatel Třebíče. Na výrobě kvalitní zmrzliny si dává společně se ženou záležet. Jeho recepty ovlivnila i země zmrzlinou vyhlášená. Z Itálie totiž pochází jeho předci.

Čtenáři Deníku zvolili nejlepší zmrzlinu v Třebíči. Vyhrál recept z Makedonie | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Do Třebíče přivezl Jashar Halimi z Makedonie rodinný recept již před lety, ovlivnila ho část jeho předků, kteří pocházejí právě z Itálie. „Hledali jsme místo, kde se usadit. A Třebíč se nám hned nejvíc zalíbila. Potkali jsme se tu s milými lidmi. Navíc nám nepřišlo, že tu tehdy nebyla nějaká dobrá zmrzlina. A to jsme chtěli změnit,“ přibližuje Halimi s tím, že už se cítí jako místní, a ne cizinec. „Rádi bychom tu už zůstali nastálo. Nepřemýšlíme, že bychom šli jinam,“ doplňuje.

Tradiční, italská, kozí, řemeslná, točená. Kde mají v Třebíči nejlepší zmrzlinu?

Zmrzlinářská tradice jeho rodiny sahá do padesátých let minulého století. „Dá se říct, že jsem se už se zmrzlinou narodil. V rodině totiž byla všude odjakživa. Receptura se za tu dobu příliš nezměnila, jen ji postupně vylepšujeme. Za to technologie se neustále posouvá kupředu a musíme se jí přizpůsobit,“ popisuje zmrzlinář. Jako letošní favority mezi příchutěmi zmiňuje slaný karamel, ricotta pistácie a jahoda premium. O ně je zájem přes celé léto.

Přestože je recept tajný, pár složek Deníku prozradil. „Úplně se vyhýbáme éčkům a cukru. A mléko máme čerstvé a pasterizované. Sorbety pak jsou ze stoprocentního ovoce. Díky tomu, že si zmrzliny děláme sami, přesně víme, co zákaznici dostanou. A když je cokoli zajímá, tak jim na otázky dokážeme odpovědět,“ vysvětluje Halimi.

Pořadí oblíbenosti zmrzlin (k 23. 8. 2023):



Gelateria Roma: 66 hlasů

Cukrárna U Cahů: 10 hlasů

Papi Café: 9 hlasů

Adam's Bar & Bistro: 4 hlasy

Zmrzka na růžku: 4 hlasy

Zmrzlinu, sorbet a gelato ovlivněné Itálií nabízí ve zmrzlinovém stánku na Karlově náměstí v kavárně Gelateria Roma. Cukrárna se v minulosti jmenovala U tety. Aby zákazníkům zmrzlinu nachystali, musí vstávat brzy ráno. „Zmrzliny vyrábíme vždycky ten den, kdy je prodáváme, ať jsou čerstvé. Vstáváme před šestou hodinou. Je potřeba připravit ovoce a pasterizované mléko. Večer dopředu plánujeme, jaké budou příchutě. Citron, pistácie a vanilka jsou základ. Děláme i pět druhů čokoládových zmrzlin. A pak část příchutí jako třeba likérová špička obměňujme,“ dodává Halimi.

Čtenáři Deníku vybrali nejlepší kavárny v Třebíči. Vyhrála Gelateria Roma

Že je jeho zmrzlina ve městě opravdu oblíbená, potvrdila i anketa Deníku. Gelateria Roma získala od čtenářů s přehledem nejvíce hlasů. Druhé místo získala zmrzlina U Cahů a na třetím místě skončila kavárna Papi Café. „Jsme strašně rádi. Snažíme se, aby od nás zákazníci odcházeli spokojení. Těší nás proto, když nám dali svůj hlas,“ děkuje čtenářům zmrzlinář.

Halimi také zmiňuje, že nevylučuje otevření dalších podniků. „Do budoucna to možné je i mimo Třebíč. Jenže něco takového není vůbec lehké. Není to jen o zajímavém volném místě. Gastronomie je totiž drahá. Je potřeba počítat i se stroji, náklady a dalšími podmínkami,“ předesílá zmrzlinář.