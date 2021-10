V letošním roce začala ve spolupráci s krajem generální oprava silnice II/152, která je průtahem města. Jak tato akce pokračuje? Kdy by mohly dopravní omezení skončit?

V této chvíli pokračuje další fáze, první byla k poslednímu srpnu ukončena, což znamená, že byl v režimu předčasného užívání otevřen most. Zatím tam chybí zábradlí, takže chodci stále využívají lávku, ale během října by měl být už kompletně hotový. Momentálně je uzavřený úsek od křižovatky před kulturním domem až k obchodnímu domu Penny. Silnice je kompletně vyfrézovaná a dávají se nové inženýrské sítě, tedy kanály, vody plyn a optické kabely. Dáváme i chráničky, které jsou připravené. Budou po celém městě. Podle posledního kontrolního dne to zatím vypadá, že pokud se neobjeví žádná zásadní komplikace, mohl by další úsek být hotový k poslednímu říjnu.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkKromě nové vozovky, čekají úsek nějaké další změny?

Ano, odfrézováním zanikl velký nebezpečný přechod na ulici Husova. Nacházel se na křižovatce u vstupu do centra města. Místo něj vznikne nový přechod, který bude kratší a bezpečnější. Bude naproti bývalé Komerční bance, kdy povede k zámku. Chceme zámecký areál otevřít více lidem, tak třeba to pomůže. Přechod bude doplněný o světelnou signalizaci na vyžádání, takže když tudy děti půjdou ráno do školy, zmáčknou tlačítko a budou mít zelenou. Je to velká změna, ale myslím, že opravu zvýší bezpečnost, protože tudy chodí mnoho školáků. Další změnou je to, že u kulturního domu je zrušená křižovatka a vznikne tam téčko. Dochází tam ke zúžování a narovnávání z důvodu vyšší bezpečnosti.

Jednou z ozdob Vašeho města je také poměrně nově otevřený koupací biotop. Jak hodnotíte letošní sezónu?

Biotop funguje perfektně. Letos tam dělníci dokončili terasy, které jsou i zastřešené. Zároveň tam vybudovali i malé akátové dětské hřiště, takže tam mohou maminky odpočívat a sledovat svoje ratolesti. Stále to tam zvelebujeme. Z pohledu ekonomického a návštěvnického byla letošní sezóna o polovinu horší než loni. Trochu jsme zvýšili vstupné, ale ani to ekonomicky nepomohlo. Během léta biotop navštívilo zhruba pět a půl tisíce návštěvníků. Pro srovnání s loňským rokem, kdy byla návštěvnost jedenáct tisíc lidí, je to poměrně nízké číslo.

Přesto ale byl letošní rok úspěšný, biotopu se totiž dostalo obrovského uznání, když se umístil v žebříčku nejkrásnějších míst ke koupání časopisu Forbes.

Je to skvělé, je to opravdu obrovské uznání. Vůbec jsme o tom nevěděli, že nás tam zařadí. Je to pro nás velká pozitivní reklama, myslím, že lidé o Jemnici teď ví. I když přijedu na kraj tak ví, že tu nějaký biotop máme a to je dobře. Chtěl bych, aby Jemnici lidé vnímali jako centrum našeho regionu. Sice ležíme na hranici, ale jsme centrum. Sousedíme jak s hranicemi krajů, tak těch státních. A to je obrovský potenciál.

V letošním roce jste také spustili první ročník Participativního rozpočtu. Jak jej hodnotí místní obyvatelé? Sešly se Vám už nějaké návrhy na zlepšení veřejných míst?

Máme sedm návrhů, které jsou nyní zveřejněné na facebooku města. Jeden z nich se týká i areálu sokolovny. Ohlasy od lidí jsou veliké, oceňují, že se mohou zapojit do rozhodování. Momentálně mohou lidé rozhodovat, který projekt se jim líbí nejvíce. Na participativní rozpočet jsme vyčlenili se zastupiteli milion korun z rozpočtu, každý projekt musí být v rozmezí od padesáti tisíc do půl milionu korun. Komise pak posuzovala realizovatelnost. Do konce září lidé hlasují a začátkem října vyhlásíme nejlepší projekty, které se dočkají příští rok realizace.

Je naopak něco, co Jemnici dlouhodobé trápí a nedaří se to vyřešit?

Ano, jako i jinde na Vysočině i u nás se dlouhodobě vytrácí dostupnost lékařské péče a to především té pro děti. Je to celokrajský problém a obávám se, že pokud nedojde k systémovému řešení hrozí kolaps. V Jemnici hledáme pediatra už více než rok, a stále se nám nedaří i přesto, že máme systém motivačních prvků, kam patří nástupní příspěvek, byt, stavební parcela a návrat některých nákladů. Podle mého stát musí zavést jednotné standardy pro regiony a přenastavit systém tak, aby byla zajištěna kvalitní a dostupná lékařské péči i v okrajových regionech, kam by se mohlo řadit právě i Jemnicko a Třebíčsko. Dostupná a kvalitní péče lékařů je totiž jedna z mnoha věcí, která by mohla pomoci s vylidňováním vesnic a menších měst.