Místo nevzhledného starého skladu zcela nová budova. Takové jsou plány pro třebíčskou Polanku. Nachází se tam parkoviště, které využívají lidé jedoucí na zdejší plovárnu.

Starý sklad na třebíčské Polance by během několika let mohl ustoupit nové budově, ve které najde bydlení dvanáct klientů se speciálními potřebami. | Video: Deník/Milan Krčmář

Toto koupaliště, které je nyní v rekonstrukci, je stejně jako celá Polanka plná zeleně, což ale staré budovy stojící vedle parkoviště poněkud kazí.

„Kraj Vysočina projevil zájem zde vybudovat dva domy pro chráněné bydlení pro celkem dvanáct klientů,“ nastínil budoucnost tohoto místa třebíčský starosta Pavel Pacal.

Chráněné bydlení je bydlení pro lidi se speciálními potřebami. Jsou třeba vývojově zpomalení, ale soběstační, dovedou si například uvařit a potřebují žít i v blízkosti běžných lidí, aby si osvojovali základní sociální vazby.

„V místě by měly vzniknout dvě domácnosti, každá pro šest klientů. Když se kraj tyto domácnosti staví, snaží se, aby byly nedaleko od centra a zároveň v klidnější oblasti. Pro toto je tedy Polanka ideální,“ doplnil Pacala jeho zástupce Pavel Franěk.

Pacal i Franěk jsou zároveň členy krajského zastupitelstva. S Krajem Vysočina však jednají coby třebíčští představitelé. „Budovy budeme kraji prodávat s podmínkou, že chráněné bydlení vybuduje do konce roku 2027,“ vysvětlil starosta. „Zda se tam ale chráněné vybuduje, závisí na tom, jestli kraj získá dotaci. V případě, že by se to nezdařilo, pozemek a budovy zůstanou v majetku města,“ dodal Pacal.

V Třebíči už funguje chráněné bydlení v Demlově ulici. Tam ho provozuje Denní centrum Barevný svět.