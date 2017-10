Chovají se jako stát ve státě, zlobí se kontrolovaný muž na celníky

Meziříčko – „Vadí mi jednání celníků,“ říká důrazně Miroslav Skalák Skalický, kterému patří mlýn za Meziříčkem. „Provedli u mě razii. S řadou věcí nesouhlasím,“ zdůraznil muž, podle něhož se celníci chovají „jako stát ve státě“.

Mluvčí celníků Richard Zeman se ohradil vůči slovu ,razie´. „Z pohledu pracovníků Celního úřadu pro Kraj Vysočina se jednalo o běžnou kontrolní činnost. A to na základě oznámení pořadatele akce o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje,“ sdělil Zeman.

Co se stalo? Počátkem září Miroslav Skalický slavil doma ve mlýně narozeniny. Přijeli přátelé a známí. V sobotu dopoledne 2. září se na místě objevili celníci a víc než tři hodiny kontrolovali. Bar byl tou dobou ještě zavřený.

„Odvezli si nakonec alkohol odhadem za šest tisíc korun a dodnes mi ho nevrátili. Mí přátelé tam seděli a sledovali nevěřícně tu absurdní situaci. Z protokolu, který byl sepsán na místě, mi neplyne, že bychom se dopustili něčeho nezákonného. Není tam výslovně konstatováno nějaké pochybení,“ popsal událost Skalický.

Navíc mu podle jeho slov z jiného regálu než z baru celníci zabavili lahve s lepším alkoholem, které dostal jako narozeninové dárky. „Jeden z dárců vysloveně celníkům sdělil, ať to nechají být, že je to dárek. Stejně si to vzali.“

Miroslav Skalický říká, že celní správa zabavila lihoviny, které byly správně okolkované a doložené veškerými účtenkami. „S manželkou jsme rovněž předložili koncesi, která nás opravňuje prodávat alkohol na akcích,“ konstatoval.

Zabavený alkohol měl nakoupený ve velkoobchodu, část v běžném obchodním řetězci, protože některé lihoviny došly a bylo potřeba je doplnit.

„Vadí mi celý princip jednání celníků. Kdo chce psa bít, hůl si najde. Když jsem se ptal, proč přijeli zrovna k nám, vypadlo z nich, že na anonymní udání,“ pokračoval v námitkách Skalický.

Co ho prý dorazilo úplně, je nynější výsledek. Celníky při kontrole několikrát upozornil, že druhý den plánovaně se ženou odjíždějí do zahraničí a budou doma po 10. říjnu. Do té doby nebudou moci přebírat poštu. „Stejně nám obsílku s vyrozuměním, jak razii vyhodnotili, poslali tři dny po ní. Logicky jsme si dopis nevyzvedli, a tak nevíme, jak to dopadlo. Rozčílili mě. To jsme měli zůstat doma a čekat na pošťáka?“ Celníci tento týden Skalickému řekli, že třídenní lhůta je ze zákona.

„Když jsem si obsílku nevyzvedl, tak to považovali za vyřízené, jako bych ji vyzvedl a nereagoval. Prý jsem nedoložil nějaký daňový doklad, jak mi řekli teď do telefonu,“ dodal Skalický.

Mluvčí celníků Robert Zeman trvá na tom, že šlo o běžnou namátkovou kontrolu, jaké bývají na poutích, zábavách a podobně.

„Lihoviny nabízené k prodeji na těchto akcích musí být prodejcem nakoupeny od registrovaného distributora lihu, což se v tomto případě nestalo, proto došlo k zajištění vybraných výrobků. Nyní probíhá daňové řízení, které je neveřejné, takže nemohu posloužit bližšími informacemi,“ upozornil Zeman.

Zákon se zpřísnil poté, co v roce 2012 vypukla metanolová aféra, která si vyžádala desítky mrtvých.

Kdo je onen „registrovaný distributor lihu“, jehož jako jediného celníci uznají při kontrole a tento detail neměl mít podle nich Skalický v pořádku? Stručně řečeno – velkoobchodník. Zákon definuje osobu povinnou značit líh. To je výrobce, tedy likérka. A definuje distributora lihu – tím je velkoobchod.

„Konečný prodejce lihu (maloobchod, provozovatel pohostinství) pak musí nakupovat lihoviny pouze od osoby povinné značit líh či distributora lihu. Kteří jsou zase povinni zasílat Celní správě každý den hlášení o všech prodejích. Stát tak má přehled o nakládání s lihovinami,“ citoval právní úpravu mluvčí celníků Zeman.

Zabavené zboží, které propadne státu, se prodává v dražbě, které se účastní pouze oprávněné lihovary, které pak lihoviny znovu předestilují pod dohledem celníků. Neprodaný líh likviduje externí firma za přímého dohledu celníků, kteří to natáčejí nebo fotí.

Od začátku roku 2017 provedli pracovníci Celního úřadu pro Kraj Vysočina 165 kontrol zdanění vybraných výrobků a ve 24 případech zjistili porušení zákona.

Ve Skalákově mlýně se během roku koná řada akcí. Letos v létě se tam natáčel také nový film Děti samotářů. Podívejte se na fotografie ve fotogalerii.