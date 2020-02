Zájem je tak velký, že jste museli přidat další kurz?

Ano. Jsme omezeni velikostí sálu. Nahlásilo se tolik lidí, že jsem mohla vypsat druhý termín. Už je také zaplněný.

Kdy jste poprvé zaznamenala poptávku dospělých po výuce tance?

V Třebíči působíme od roku 2010 a po celou dobu se setkáváme se zájmem. Lidé byli zřejmě žízniví po něčem, co tu dříve nebylo.

Tanec zjevně zpopularizoval televizní pořad Stardance.

Od roku 2006, kdy pořad běží v televizi, národ začal chtít tančit. Druhý důvod je, že lidé se dostávají na určitou společenskou úroveň, která za minulého režimu byla v podstatě nežádoucí. Dnes lidé zjišťují, že je trochu ostudou, když neumíte aspoň trochu valčík, polku, tango.

Naučí se tančit každý?

Naučí. Tancování je pouze technická věc. Jsou to kroky. Jestli chodíte, běháte, skáčete, umíte už v podstatě tančit. Stává se, že někdo neslyší hudbu. Ale i na to si člověk zvykne. Můj muž říkával, naučím tančit každou opici. Zatím se mu to vždy povedlo.

Asi ne každému jde ale tanec dobře. Někteří z kurzu odpadají, jiní se vracejí opakovaně.

Je to párová záležitost a podobně jako v manželství vznikají při tréninku konflikty. Ne každý vydrží kritiku partnera, když je jeden ctižádostivější, bývá to problém.

Zájem o taneční lekce prý jeví častěji ženy.

Někteří pánové do kurzu nechtějí, ale mám zkušenost, že když pak přijdou, líbí se jim tam víc, než dámám.

Čím to je?

Dámy většinou chtějí být výborné. Ono je to ale především o společenské zábavě. Potvrzují mi to některé páry; říkají, jsme třicet let spolu a teprve teď děláme něco společně a moc nás to baví.

Jaké tance se lidé naučí v základním kurzu?

Stejně jako v tanečních na střední škole valčík, polku, základy standardních tanců jako je waltz, tango a rychlý foxtrot, učí se blues, mazurku a latinskoamerické tance chacha a jive.

V pokračovacím kurzu následuje co?

Ke každému tanci se lidé doučují další figury. A nové tance, sambu a rumbu.

Zaznamenala jste, že by někoho v dospělém věku tanec zaujal natolik, že by se mu nadále věnoval aktivně?

Určitě. Stává se to často. Znám hodně seniorských tanečních párů, kteří se třeba v pětašedesáti dali na taneční kariéru a začali soutěžit. S takovou ctižádostivostí a s takovým zápalem jako u nich jsem se nesetkala u žádného mládežníka.

Dnešní trend je ale spíše opačný. Dávat děti na soutěžní tance už od útlého věku.

Myslím, že to není dobře. Když dáte dohromady dvě děti, kterým je osm let a mají tančit rumbu, tanec lásky, není to normální. Tomu se snažím vyhnout a pojmout to jinak. Tanec je o vztahu mezi mužem a ženou, normální je, když začnou děcka tančit po tanečních, když si prožijí první pubertální nával. To je ideální věk.

Jedna moje zná říká, že tanec by se měl vyučovat ve škole. Co o tom soudíte?

Tanec spatří do společenské výchovy. Vidím u dětí, že když tančí, chovají se trochu jinak, lépe. Společenská výchova je nutná a v dnešní společnosti desetkrát nutnější, než dříve. Protěže společnost je rozpolcená, zlá, nepříjemná. Je to v nás, lidech. A pokud nebudeme vědět, jak se chovat, nezlepší se to.

Tanec je navíc radost.

Tanec je radost, pohyb, většinou náročný pohyb, na druhou stranu je to krásná věc. Děláte to s někým, s kým vás to baví. A to je moc důležité.