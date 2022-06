„Doprava přes obec se za poslední roky zintenzivnila. Občas už to bylo hodně dramatické, chodci někdy ani nestačili uskakovat. Bude tady tedy větší bezpečnost,“ popsal Málek s tím, že objížďka pro řidiče nebude dlouhá. „Nemáme tady dopravní uzel. Nepředpokládám, že to bude velká komplikace,“ dodal. Projekt stojí šest milionů korun. Většinu z něj pokryje dotace.

Smíšené pocity ze stavby má Ivana Lazárková. „U mě je to tak půl na půl. Je určitě dobře, že tu budou mít děti díky chodníkům větší bezpečnost. Na druhou stranu to zúží silnici, po které jezdívám,“ řekla Lazárková. Z chystané objížďky si hlavu ale nedělá. „Myslím, že to zvládneme. Už jsme tady zažili horší uzavírky,“ prozradila žena z Heraltic.

Na Ukrajině padl první Čech. Muže z Třebíče zabil minometný granát