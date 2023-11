Svými odvážnými činy nám Antonín Kalina zachránil život. Tuto větu věnovanou třebíčskému rodákovi mnohokrát opakuje Moše Kessler v knize Chlapec z bloku 66.

Internetové knihkupectví Amazon, které ročně prodá desítky milionů knih, toto dílo označilo za bestseller. Vyšlo na podzim tohoto roku v angličtině, italštině, španělštině, ruštině a albánštině. Až na ten poslední jazyk lze všechny označit za světové. Dohromady jimi hovoří více než miliarda lidí. S neuvěřitelnou odvahou třebíčského bouřliváka se tak seznamují lidé po celém světě.

Antonín Kalina vyvedl děti z buchenwaldského pekla

Kniha nyní vychází i v češtině. Napsala ji izraelská spisovatelka Limor Regev a je velice čtivým biografickým románem. Líčí Kesslerův životní příběh od prvních klidných let, které coby malý židovský chlapec strávil v městě Berehovo na Podkarpatské Rusi. „Byli jsme rádi, že patříme k Československu.

Mladý stát nabízel řadu příležitostí, a kdo tvrdě pracoval a studoval, mohl si ekonomicky polepšit,“ vzpomíná v románu Kessler, který po válce odešel do Izraele, kde ve svých třiadevadesáti letech stále žije.

Křest knihy v Praze:

Na Československo ani po té dlouhé době nedá dopustit – a dokonce si stále vybavuje i češtinu, jak je patrné z videa, jímž zdraví Čechy. A nezapomněl ani na Antonína Kalinu, jehož v nahrávce také zmiňuje. „Antonín Kalina byl velice dobrý český člověk, který uchránil mě osobně i celý blok 66,“ říká Kessler.

Trvalo to dlouho, ale Kalinovo nepopsatelné hrdinství se tak konečně dostává i k lidem, kteří nejsou z Třebíče nebo se cíleně o toto téma nezajímali. Třiatřicet let po Kalinově smrti, jedenáct let poté, co Stát Izrael tohoto Třebíčana posmrtně ocenil titulem Spravedlivý mezi národy.

Ten uděluje lidem nežidovského původu, kteří zachrání alespoň jeden lidský život. A Kalina, ač sám vězeň v Buchenwaldu, jich zachránil více než devět set – což se nyní dovědí i čtenáři románu.