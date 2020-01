Odtud teprve jedou směr Brno. Kdo chodí do školy nebo pracuje v Ivančicích, dostává se do velkých problémů. „Chtěli bychom aspoň ten přímý spoj do Ivančic. A odtud už si s případnou cestou směr Brno nějak poradíme,“ shrnují nespokojenci.

Mezi nimi je nejhlasitější hrotovická učitelka v důchodu Hana Vlčková. Loni v prosinci se jí podařil husarský kousek. Pod jí vytvořenou petici proti rušení zmíněného přímého autobusu se sešlo skoro pět tisíc podpisů. Zatím však hromadný protest neměl efekt.

„Stále netušíme, zda se někdo ze zodpovědných snaží o změnu. Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek v prosinci při jednání se zástupci změnou dotčených obcí slíbil, že se něco bude dít. Ale zdá se, že vše usnulo,“ řekla Vlčková.

Podle krajské mluvčí na Vysočině Jitky Svatošové hejtmanství na problémy lidí z Hrotovicka nezapomnělo.

Hejtman píše hejtmanovi

„Starostové ze spádové oblasti se svou odůvodněnou žádostí po jednání s naším panem hejtmanem kontaktovali všechny zainteresované rozhodující. Ze strany Kraje Vysočina je po jednání s obcemi zájem prodloužit linku 790 621 až do Ivančic, neboť její využívání cestujícími řeší dojezd dětí do ivančického gymnázia nebo do zaměstnání v místní nemocnici, spoj by byl využíván i k dojezdu pracujících opačně do Dukovan,“ sdělila.

Podle její informace má počátkem tohoto týdne odejít osobní dopis vysočinského hejtmana Jiřího Běhounka adresovaný přímo hejtmanovi Jihomoravského kraje Bohumilu Šimkovi. „Závěry tedy ještě nemůžeme poskytnout,“ konstatovala. Není proto v současnosti jasné, zda se vůbec kraje mezi sebou domluví a pokud ano, na jakém modelu i ohledně financování.

Mluvčí Jihomoravského kraje Monika Brindzáková zatím jen v obecné rovině, nikoli v konkrétní reakci na hrotovický případ, zmínila, že když se zaváděl v jejím kraji integrovaný dopravní systém, měnila se celá řada zažitých schémat cestování. „Lidé si postupně zvykli. I já dojíždím do Brna z vesnice a několikrát měním dopravní prostředek,“ řekla.

Do práce? Leda autem

Hana Vlčková z Hrotovic zná konkrétní případy tří zdravotních sester z jejího města, které dojíždějí pracovat do ivančické nemocnice. Nemůžou se domluvit, že by cestovaly jedním autem, neboť mají směny nastavené rozdílně. „Jednu z nich brzy ráno vozí přítel, neboť neexistuje varianta, jak být veřejnou dopravou včas v práci. Navečer pro ni zajíždí do Krumlova Polanky tchán. Dále vím o cestujících, kteří vlakem dojeli z Brna do Krumlova, ale autobus směr Hrotovice na ně nepočkal. Je to opravdu špatné,“ poznamenala s tím, že doufá, že absurdní situace brzy skončí a najde se rozumné řešení. „Jsem důchodce, ochotný si připlatit. Klidně pojedu do Ivančic za plné jízdné. Odtud už se dostanu jiným autobusem směr Brno, pokud třeba zamířím do bohunické nemocnice. Jede to okolo. Pokud vím, obce z Hrotovicka, kterých se problém dotýká, by si byly ochotné na přímý ivančický autobus přispívat,“ doufá ve změnu Vlčková.

Hrotovice neleží na železnici, po 100 letech jsou bez přímého spojení veřejnou dopravou směr Brno. První autobus odtud začal vyjíždět do jihomoravské metropole v roce 1920. Dálkový autobus od Dačic pak jezdil posledních 50 let, zrušen byl v prosinci 2019.