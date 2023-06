Městys Stařeč se totiž objevil v hledáčku energetické společnosti ČEZ, která si vytipovává místa pro stavbu fotovoltaických elektráren. V katastru Starče má zájem o tři taková místa. Dvě jsou severozápadně od obce v trojúhelníku mezi Starčí, Čechočovicemi a Krahulovem. Třetí mezi Starčí a západním okrajem Třebíče. Ta největší plocha má rozměry asi 200 krát 300 metrů, nejmenší je zhruba poloviční.

Navrhované lokality s fotovoltaickými elektrárnami v katastru obce Stařeč u Třebíče.Zdroj: ČEZ, popisky obcí Deník

Zástupci energetické společnosti v městysu svůj záměr představili místním. Příliš pochopení se jim ale nedostalo. „Je to úrodná půda. A na ní se nic takového nemá stavět. Ať si najdou budovy, na které to mohou dát. Jejich argument byl navíc takový, že se v zemědělství stejně vesměs všechno dováží. Ti vůbec nevědí, o čem mluví,“ zamyslela se Veselá, která ve Starči žije po celý život.

I starosta Čestmír Linhart je po zhlédnutí prezentace podobného jako názoru Veselá. „V lokalitách, kde to ČEZ zkouší zatím prosadit, to není vhodné. Je to ale jen začátek, třeba vytipují jiné lokality. My jim nechceme bránit, ale stavíme se k tomu tak, že by to mělo být spíše v nějakých průmyslových zónách,“ vysvětlil Linhart.

Energie Zítřka

Mluvčí společnosti ČEZ Barbora Peterová zájem o plochy nedaleko Starče potvrdila, ale podle svých slov nemůže být příliš konkrétní. „V souvislosti se svou strategií Čistá Energie Zítřka se zaměřujeme na intenzivní rozvoj obnovitelných zdrojů. V tuto chvíli proto monitorujeme napříč republikou lokality vhodné pro rozvoj solární i větrné energetiky. Jednání se samosprávami a přijetí projektu místními obyvateli je pro nás klíčové. Další podrobnosti bychom s ohledem na jednání, která jsou teprve v rané fázi, neradi v tuto chvíli více specifikovali. Bylo by to předčasné,“ řekla Peterová s tím, že společnost chce do roku 2030 postavit šest gigawatt obnovitelných zdrojů. „Většinu pokryjí právě fotovoltaické elektrárny, a to i z toho důvodu, že jsou nejrychleji realizovatelné. Postavit větrnou elektrárnu je totiž kvůli povolovací legislativě v České republice mnohem náročnější. Zatímco výstavba solárních elektráren se dá obvykle zvládnout do pěti let, u větrných elektráren je to otázka deseti i více let,“ objasnila mluvčí.

Starosta Čestmír Linhart zároveň sdělil, že ČEZ není jedinou firmou, která by ráda využila Stařeč a její okolí pro podobné účely. „Zajímají se také jiné společnosti. Jenže pak se také může stát, že by lidově řečeno nebylo co jíst, když se všude zabere orná půda. Osobně nechápu, proč se k tomuto povolily licence i různým společnostem s ručením omezením, které mají sídlo u někoho doma v kuchyni,“ uvedl Linhart.