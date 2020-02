V Okříškách už se místní vlastně docela těší, že budou mít klid od tisíců aut, které tudy pendlují mezi Třebíčí a Jihlavou. „Letos jich projede výrazně míň, protože budeme dělat kanalizaci v Masarykově ulici. To je na průtahu od benzinky po hlavní křižovatku. Začneme 1. dubna a práce potrvají do konce stavební sezony v říjnu,“ uvedl tamní starosta Zdeněk Ryšavý.

Musí být úplná uzavírka, protože se bude kopat hluboko, místy až čtyři pět metrů. „Už se řeší objížďky tohoto úseku krajské silnice II/405. Kamiony budou podle všeho objíždět z Červené Hospody přes Kasárna na Stonařov a Kněžice. Osobní auta pojedou přes Hvězdoňovice, Pokojovice, Heraltice na křižovatku u Zašovic,“ zmínil Ryšavý.

A navíc uzavírka kvůli přejezdu

Okříšky budou průjezdné ze strany od Zašovic či kolem firmy Fraenkische. I tam se ale chystá dopravní špunt, který výrazně ztíží průjezd městysem a bude komplikací hlavě pro kamiony, které musejí zajíždět do průmyslové zóny v Přibyslavicích a v Nové Vsi.

Do Třebíče s překážkami



Výjezd z Třebíče po hlavních trasách budou letos komplikovat další dvě výrazné uzavírky. Na začátku dubna startují práce na půlroční rekonstrukci úseku výpadovky na Znojmo, krajské silnice II/360 od Stříteže po Výčapy. A ve stejném termínu bude úplná uzavírka úseku stejné silnice od Rudíkova po Oslavičku. Jde o výpadovku na dálnici D1.

„Na přelomu dubna a května se přidá ještě jedna uzavírka. Správa železnic bude montovat závory na železniční přejezd u Fraenkische. Co vím, potrvá to deset až čtrnáct dní. Kamiony holt budou jezdit z jiné strany než přes nás, třeba od Kamenice,“ naznačil starosta. Montáž závor zasáhne i do provozu na trati Brno – Jihlava.

„Ještě není rozhodnuto o výlukách. Nicméně instalace se vyžádá omezení provozu v řádu dnů,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Jakmile bude kanalizace hotová, silničáři udělají povrchy. A objeví se novinky. U benzinky na začátku Okříšek vznikne ostrůvek s přechodem, který zpomalí vjezd do obce.

„Po celé délce Masarykovy ulice přibude několik nasvětlených přechodů. Ten současný u školy se bude mírně posouvat. A nechámu u něj nainstalovat semafor, takový ten na knoflík, kdy si chodec sám určuje, že chce přejít,“ vysvětlil starosta Ryšavý.

Příští rok bude okříšský průtah kvůli kanálům rozkopaný od hlavní křižovatky směrem k železničnímu přejezdu.

Další opravy hned za Okříškami

Za provozu letos budou silničáři ještě opravovat tutéž silnici od Okříšek po Krahulov. Mají na to dva miliony korun. Zaměří se na bortící se krajnice a na místa, kde se vozovka rozpadá.

Silnice je ovšem ve špatném stavu až po Červenou Hospodu. Zbývající část se ale letos oprav nedočká. Je to kvůli přetrvávajícím nejasnostem kolem plánovaného obchvatu, který má v budoucnu začínat u Červené Hospody a končit za Okříškami.

Pokud se bude obchvat nakonec dělat, na současné pětikilometrovém úseku silnice od Červené Hospody po Okříšky udělají silničáři „pouze“ souvislou opravu za zhruba 40 milionů korun a zařadí ji do nižší kategorie jako obyčejnou spojnici obcí, protože pozbude svůj význam části důležité trasy mezi krajským městem Jihlavou a Třebíčí.

„Pokud se ovšem obchvat nebude stavět, budeme muset tuto silnici rekonstruovat a rozšířit, což vyjde podstatně dráž,“ dodal Tomáš Mátl, náměstek ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.