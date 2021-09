Cestovat bez přestupu na jednu jízdenku? To bude super. Tak reaguje Matěj Marek na výhody takzvaného lomeného tarifu. Projektu, který Kraj Vysočina řeší přes osm let, a který má letos dojít do svého finále.

Co je lomený tarif?



* zjednoduší cestování

* na jednu jízdenku se lidé dostanou kamkoliv do sousedních krajů

* na tu samou jízdenku budou moci využít i MHD daného krajského města

Největší výhoda tarifu tkví v jeho jednoduchosti. Cestující bude moci jet kamkoliv do sousedících krajů Vysočiny, nezávisle na tom, odkud nastupuje, jen na jednu jízdenku. Pokud pojede do krajského města daného kraje, sveze se díky té samé jízdence i tamější městskou hromadnou dopravou. To se děje v případě, že dané město je zapojeno do tarifu daného kraje.

Podle vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina Pavla Bartoše je takový posun nutný. „Každý krajský IDS tarif se dříve nebo později dostane do fáze, kdy musí vyřešit, jak cestovat mezi kraji. A protože každý tarif má odlišnou specifikaci, nabízí se dvě řešení. Jedno z nich je postižení nejbližších možných přesahů v rámci daného tarifu, což se dotýká třeba obcí s rozšířenou působností,“ vysvětlil Bartoš.

Několika spádových měst Vysočiny už se toto přesahové řešení dotýká. Spadá mezi ně Bystřice nad Pernštejnem, Velká Bíteš, nebo třeba Moravské Budějovice. Ze strany s Pardubickým krajem se jedná například o lidi z Hlinska, kteří cestují do Havlíčkova Brodu. Z Jihomoravského kraje jde o Tišnov a Zastávku.

Problém nastává, když lidé chtějí jet například do jiného krajského města. „To přesahy nebyly schopné vyřešit. Přesah často nepokryje celé území kraje, a druhá strana také nemusí být úplně svolná vzít na sebe třeba garanci tržeb. Řešením je takzvaný lomený tarif,“ pokračoval Bartoš.

Jedním z finálních kroků pro jeho zavedení se nedávno zabývala krajská rada. „Bylo potřeba odsouhlasit, které požadavky musí odbavovací zařízení dopravců splňovat, aby se na nich věci od lomeného tarifu mohly uplatňovat. Teď nezbývá než čekat, až si jednotliví dopravci zařízení nainstalují,“ sdělil Bartoš. Cílem je, aby se systém začal postupně zavádět do provozu na přelomu letošního a příštího roku.

Odlišné systémy

Nejdál se ve spolupráci dostala Vysočina se Středočeským krajem, kam dojíždějí za prací třeba lidé z Golčova Jeníkova. „Některým místním, kteří třeba jezdí do Čáslavi a následně pokračují za prací dál, by jízda na jednu jízdenku určitě pomoct mohla. Momentálně o tom moc nevím, snad to tady bude co nejdříve,“ reagoval starosta Golčova Jeníkova Pavel Kopecký.

Intenzivní jednání pokračují také s Jihomoravským krajem, kam za prací, studiem či zábavou rovněž míří část obyvatel Vysočiny. „Jsme zhruba na podobné úrovni v dojednaných věcech jako Střední Čechy. Aktuálně řešíme různé technické detaily, které se týkají především jednotlivých odbavovacích zařízení,“ řekl Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která zabezpečuje přepravu na jižní Moravě.

Dopravní systémy těchto dvou krajů jsou ale trochu odlišné. „Veřejná doprava Vysočiny a naše IDS se od sebe systémově trochu liší a asi vždycky budou. Ale právě proto se teď usilovně snažíme o co nejhlubší propojení,“ doplnil Horský.