Vypravit se z Třebíče do hlavního města bude zase o něco snazší. Od začátku listopadu začne jezdit do Prahy a zpět nový pár autobusových spojů.

Mezi Třebíčí a Prahou bude jezdit ve všední den více autobusů. Nový spoj vyjíždí z Třebíče po deváté hodině. | Foto: poskytl Auto-Bey

Další autobusy budou jezdit ve všední dny. Ve směru na Prahu vyjíždí z Třebíče v 9.10 od vlakového nádraží a v 9.20 z autobusového. Do hlavního města dorazí v 11.35 na zastávku Roztyly, která je na trase metra C. V opačném směru pojede ze stejného místa v 18.40 a do Třebíče dorazí ve 20.53.

Společnost Auto-Bey, která linku provozuje, upozornila i na další změny. Například ranní spoj z Prahy do Třebíče pojede o deset minut dříve.

Odjezdy z Třebíče, od autobusového nádraží do Prahy

V pracovních dnech: 6:50, 9:20, 13:00 + v pátek navíc v 19:00 Odjezdy z Prahy, Roztyl do Třebíče k autobusovému nádraží

V pracovních dnech: 9:45, 16:45 a 18:40 + v pondělí v 6:00 + v pátek ve 14:55

V sobotu dopravce na lince nabídne nadále dva páry spojů, v neděli tři páry. Časy odjezdů jsou beze změn. Po trase většina spojů zastavuje v Okříškách, Brtnici, Jihlavě a Humpolci.

