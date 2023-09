/VIDEO/ Pokud se chtějí dostat řidiči z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče, musí se obrnit trpělivostí. Od pondělí je totiž uzavřený kruhový objezd před třebíčským obchodním centrem, kvůli čemuž je cesta do okresního města delší. A od středy cestující z Jaroměřic projedou pouze jedním pruhem od křižovatky na Vacenovice po Střítež.

Cesta z Jaroměřic do Třebíče je ještě složitější. Řidiči projedou jedním pruhem | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Dělníci totiž od poloviny týdne opravují povrch silnice důležité dopravní tepny. Řidiči kvůli tomu mohou projet jen jedním pruhem. Průjezdnost na obou stranách řeší dva muži v oranžových vestách pomocí vysílaček. Podle zástupce vedoucího Jaroslava Toufara úpravy potrvají do konce příštího týdne. „Budeme nejprve dělat jeden pruh a pak druhý. Celou dobu bude silnice průjezdná, i když jen částečně. A celkem je potřeba udělat dvě vrstvy na obou stranách,“ podotkl Toufar.

V Třebíči u Stop-shopu je uzavřená výpadovka na Znojmo, objížďka je komplikovaná

Cestu opravují kvůli prasklinám. „Zatýkalo do nich, což nedělalo dobrotu. Po opravě by měla silnice vydržet pět let bez dalšího zásahu. Nový povrch na ní bude protiskluzový, takže to bude i o něco bezpečnější,“ dodal Toufar. Celkem dělníci zrekonstruují přes tisíc šest set metrů dlouhý kus silnice.