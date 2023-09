/FOTO, VIDEO/ Bez komplikací se už dostanou řidiči z Jaroměřic nad Rokytnou do Třebíče a zpět. Už jsou totiž průjezdné oba pruhy silnice mezi od křižovatky na Vacenovice po Štěpánovice. V pátek zároveň skončila uzavírka kruhového objezdu u vjezdu do okresního města.

Silnice mezi Jaroměřicemi a Třebíčí je průjezdná a protiskluzová | Video: Deník/Jiří Kašpárek

Silničáři na hlavní tepně mezi Jaroměřicemi a Třebíčí opravovali povrch od středy dvacátého září. Silnice totiž byla poničená.

Jiří Jordán ze Štěpánovic rekonstrukci uvítal, přestože s autem musel čekat, než mu pracovníci v oranžových vestách umožní projet. „Ta úprava skutečně byla potřeba. A nezlobil bych se, kdyby s ní pokračovali i díl směrem k Jaroměřicím. Ta silnice je úzká, popraskaná a vylepšení by si zasloužila. I když by to zase bylo pro řidiče zdržení,“ přiblížil.

Jaroslava Toufara už dříve za silničáře Deníku popsal, co na cestě změní. „Zatýkalo do prasklin na nich, což nedělalo dobrotu. Po opravě by měla silnice vydržet pět let bez dalšího zásahu. Nový povrch na ní bude protiskluzový, takže to bude i o něco bezpečnější,“ informoval Toufar.

Zdroj: Deník/Jiří Kašpárek