Třebíč si může zapsat další zářez do historie českého filmu. Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) udělila sošku Českého lva Simoně Pekové. Tato rodačka z Třebíče si prestižní ocenění vysloužila za svůj výkon ve filmu Přišla v noci. Nominována byla v kategorii Nejlepší herečka v hlavní roli.

Simona Peková získala Českého lva za film Přišla v noci | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Peková dosud působila hlavně jako divadelní herečka. Hlavní angažmá má v brněnském HaDivadle. Vítězství ji očividně překvapilo, její výraz i děkovná řeč hovořily za vše. „V mém životě se stala věc, která je ve své podstatě pro mě nepochopitelná. Prostě dva dobrodruzi mě vykopali jako trilobita v Pasáži Alfa v Brně a vynesli na světlo,“ glosovala Peková směrem k Tomáši Pavlíčkovi a Janu Vejvarovi, režisérům filmu Přišla v noci. „Chlapci, já jim tak familiárně říkám, byli odvážní. Takovou babku vyhrabali, moc o ní nevěděli a řekli si, že to třeba bude ona. A ono nám to takhle vyšlo, to snad není vůbec možný,“ rozesmála Simona Peková publikum pražského Rudolfina v sobotu devátého března.

Peková se následně oběma režisérům poklonila. „To je jejich práce. Bez těch chlapců by to nebylo,“ dodala Peková a vzápětí vyjmenovala všechny další tvůrce filmu.

Simona Peková se narodila v Třebíči v roce 1955. Jejím tatínkem byl herec Lubomír Vidlák, který však brzy zemřel. Peková pak převzala příjmení po nevlastním otci Richardu Pekovi, jenž pracoval jako lékař v třebíčské nemocnici. V Třebíči také absolvovala gymnázium, následně odešla do Brna, kde vystudovala činoherní herectví na Janáčkově akademii múzických umění.

Hrála v Divadle Husa na provázku, Divadle bratří Mrštíků, nyní působí ve zmíněném HaDivadle. Ve filmech se zatím objevovala jen málo. Před snímkem Přišla v noci byla její asi nejvýraznější filmovou rolí úloha prodavačky ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag.