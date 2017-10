Českou chuťovkou roku 2017 je zmrzlina z Kožichovic

Kožichovice – Zmrzlina Eskymáček a Karibik, kterou vyrábí firma z Kožichovic u Třebíče Tipafrost, získala první místo v celostátní soutěži Česká chuťovka. Porota ocenila skvělou chuť smetanového kokosovo-kakaového Eskymáčku a zmrzliny Karibik s rumovou příchutí.

Ocenění pro Tipafrost převzal výrobní ředitel Miroslav Krupica. „Máme z toho velkou radost. Jsme rádi, že naše zmrzliny získaly v kategorii mléčný výrobek ocenění,“ neskrývá radost Krupica. Hlavním hodnoceným kritériem byla především chuť, ale i vzhled, vůně a konzistence výrobku.

Kokosového Eskymáčka vyrábí Tipafrost už dvacet let. Vloni přišli s obměnou a českým spotřebitelům nabídli smetanového kokosovo-kakaového Eskymáčka. „Spotřebitelé mají velmi rádi smetanu a výrobky z ní. Je to trend, který pozorujeme za poslední dva roky. Souvisí to také s tím, že veřejnost je negativně naladěna vůči rostlinným tukům,“ popisuje Miroslav Krupica a dodává, že český spotřebitel se stále více zajímá o složení výrobků, které si kupuje.

Do soutěže Česká chuťovka se mohli přihlásit domácí výrobci potravin. Cílem celostátní potravinářské soutěže je veřejnosti ukázat, že si mají jako spotřebitelé z čeho vybírat a že české výrobky jsou se zahraničními konkurenceschopné. Soutěž vznikla jako iniciativa nezávislých potravinářských odborníků a v posledních letech je vnímána mezi spotřebiteli jako prestižní ocenění potravinářských výrobků.

O společnostiTipafrost, a.s. je jedním z největších a nejvýznamnějších výrobců zmrzliny v České republice. Úspěšně funguje od roku 1992. Společnost vyrábí na pěti výrobních linkách přes 200 druhů výrobků. Zmrzlina je určena pro český trh, ale pro zahraničí (Španělsko, Portugalsko, Benelux, Německo, Rakousko, Itálie, Slovensko, Slovinsko, či Maďarsko). Důraz na kvalitu a bezpečnost potravin potvrzuje také každoroční potravinářský mezinárodně uznávaný audit International Food Safety.