Už třináct let pořádá Deník akci Česko zpívá koledy. Každý rok se do ní na stovkách míst zapojují tisíce lidí. Třebíčsko není výjimkou. Například škola v Náměšti nad Oslavou zve na zpívání rodiče svých žáků.

Česko zpívalo koledy s Deníkem po celé Vysočině i v předchozích letech, podívejte. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

K Vánocům patří koledy. Správně by se měly zpívat až po Štědrém dnu, ale všichni si už zvykli na to, že nám navozují tu pravou vánoční atmosféru už během adventu. Pomáhá k tomu i Deník se svým tradičním projektem Česko zpívá koledy, do kterého se zapojují lidé ze stovek míst po celé republice.

Na Třebíčsku se jej letos 13. prosince zúčastní třeba základní škola v Husově ulici v Náměšti nad Oslavou. „Už jsme takto zpívali loni na schodech před naší budovou. A moc se těšíme, že si to letos zopakujeme,“ sdělila hlavní organizátorka koncertu Lucie Kolouchová. Ta ve škole učí na prvním stupni, neznamená to však, že by sbor byl dětský.

VIDEO: Do Třebíče už přišla zima. Zatím v podobě výstavy, podívejte se

„Zveme hlavně rodiče žáků, aby si s námi společně zazpívali. To loňské setkání mělo úspěch a já věřím, že stejně tomu bude i tentokrát,“ doplnila Kolouchová s tím, že organizátoři plně využijí podkladů, které lze najít na internetové stránce www.ceskozpivakoledy.cz. „Písniček je šest. Ne všichni je mohou znát nazpaměť, proto budeme mít pro účastníky připravené zpěvníky, které si z toho webu stáhneme. A využijeme i plakátky, které jsou na oné stránce také k dispozici,“ dodala učitelka s tím, že srdečně zve na zpívání koled každého, kdo si chce užít chvíle pohody a radosti.

Můžete se také PŘIHLÁSIT Chcete si zazpívat koledy? Na adrese www.ceskozpivakoledy.cz se zaregistrujte a uveďte místo, kde se sejdete. Zároveň zde najdete i zpěvník či plakát k akci, nechybějí ani nahrávky koled, které se budou zpívat. Letos jsou to písně Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Veselé Vánoce.

Zazpívat si totiž mohou nejen rodiče, ale každý, kdo bude mít chuť. Uvažuje o tom i Jitka Šťastná. „Nevím, zda budu mít odvahu postavit se přímo na schody mezi hlavní zpěváky, ale aspoň se půjdu ke škole podívat. Možná se k účinkujícím přidám z davu,“ říká s úsměvem mladá obyvatelka Náměště nad Oslavou.

Za koledami ale nemusíte jezdit jen do Náměště. Do projektu se může zapojit každý, kdo si s přáteli rád zpívá. Stačí se zaregistrovat na uvedeném odkazu a uvést místo, na kterém se ve středu 13. prosince v šest hodin večer sejdete. V interaktivní mapě se pak tato lokalita objeví coby hvězdička. Po kliknutí na ni se objeví přesná adresa, takže váš sbor budou moci snadno najít posluchači i další milovníci zpěvu.

Česko zpívá koledy a lidé potřinácté rozezní i Žďársko

Letos se tato akce koná už potřinácté, přičemž za ta léta přesáhla nejen hranice České republiky, ale dokonce i evropského kontinentu. „Každý rok se do ní totiž zapojují také krajané napříč celým světem. Zpívá se v Americe, Španělsku, Řecku či Turecku. Nejdále se koledy rozezněly v Dauhá, hlavním městě Kataru,“ prozradila Jitka Peroutková, marketingová ředitelka Deníku.

S Deníkem koledy vždy zpívá i nějaká známá kapela. Například minulý rok to byla skupina Čechomor, která oživila akci na vánočních trzích na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Na stejném místě letos bude zpívat skupina Divokej Bill, která kromě šesti zmíněných koled přidá i několik svých hitů.

Video: Česko zpívalo koledy s Deníkem po celé Vysočině i v předchozích letech, podívejte.

Zdroj: Deník/ František Vondrák