Hned dvě pobočky zruší Česká pošta v Třebíči, jednu navíc i v Moravských Budějovicích. Nejen pro klienty poboček, ale i pro ženy za přepážkou bylo toto oznámení překvapením. Ani starostům se tyto zeštíhlující kroky příliš nelíbí.

Pobočka České pošty v třebíčské Demlově ulici. | Foto: Deník/Milan Krčmář

V Třebíči dojde ke zrušení pobočky číslo 3 v Demlově ulici na sídlišti Horka-Domky a pobočky číslo 5 v ulici Marie Majerové na Hájku. Provozovna na „Demlovce“ má dvě přepážky a jedno výdejové okénko pro balíkové služby. Pracovnice za přepážkou byla z dotazu, co říká na uzavření této pobočky, značně překvapená. „My o tom nic nevíme. Jde to úplně mimo nás,“ podotkla zaměstnankyně, která si nepřála uvést své jméno. „U nás lidé žádají všechny služby. Jak peněžní, tak balíky. Více asi chodí starší klienti,“ dodala.

Které pobočky Česká pošta zruší na Třebíčsku?

Moravské Budějovice 1, nám. ČSA 59

Třebíč 3, Demlova 977/9, Horka-Domky

Třebíč 5, M. Majerové 751/6, Nové Dvory

Chvíli poté, co se pracovnice pobočky od redaktora Deníku dozvěděly nepříjemnou novinu, využila jejich služeb i seniorka Helena Říhová. „Prý se to tu bude rušit. Paní za přepážkou se teď o tom spolu baví. Já sem taky občas chodím. A teď bude nejbližší pobočka vlastně až ve městě,“ zamyslela se důchodkyně, která ale nepříjemnou zprávu odmítla naplno přijmout. „Ono se to třeba ještě změní. Třeba se Třebíč bude bouřit,“ uvedla.

Třebíčský starosta: Budeme chtít po poště vysvětlení, chceme znát důvody

Podobně nechtěla nepříjemnou zprávu přijmout i jiná klientka, která vyšla z přepážky chvíli po ní. „Na internetu psali, že se to tu rušit nebude, tak se to tu rušit nebude,“ prohlásila. Na námitku, že se jedná o zprávu z oficiálních zdrojů, svůj postoj zopakovala. „Na internetu je to jinak. Pošta se tu rušit nebude,“ oponovala. Jméno uvést nechtěla.

Bankovní spojení

Poštu v ulici Marie Majerové využívá například Anna Hoffmannová, která bydlí na tamním sídlišti Hájek. „Jestli Česká pošta chce, aby lidé naplno přešli k Zásilkovně, PPL nebo jiným doručovacím službám, tak tímhle k tomu výrazně přispěje. Je fakt, že já už ty listovní a peněžní služby na poště skoro vůbec nevyužívám, to se dá už zařídit víceméně všechno elektronicky. Ale balíky jsem občas posílala, případně je dostávala. A teď bych pro ně měla jezdit až do centra, kde se u pošty ani nedá zaparkovat? Tak to teda ani náhodou,“ rozhorlila se mladá žena.

V Moravských Budějovicích lidé přijdou o pobočku přímo na centrálním náměstí ČSA. Stejně jako Hoffmannová vidí důvody ke zrušení moravskobudějovický starosta Martin Ferdan. „Pošta je službou občanům. Vidím to jako tlak k digitalizaci služeb. Chápu, že někde je proto potřeba ušetřit, udělat reorganizaci. Třeba dopisy nebo pohledy už teď lidé moc neposílají. Ale hlavně důchodcům pošta slouží často jako bankovní spojení. Mně ze strany České pošty bylo řečeno, že služby zůstanou v každé obci. Nicméně u nás v Budějovicích už zůstane jen jedna pobočka,“ uvedl Ferdan.