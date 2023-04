Ještě nedávno to vypadalo, že Česká pošta zruší v Třebíči pobočky v Demlově ulici a ulici Marie Majerové. Po jednání zástupců České pošty s vedením města však došlo ke změně. „Pobočka Třebíč 5 v ulici Marie Majerové původně určená ke zrušení nakonec zůstane zachována. Místo ní bude zrušena pobočka Třebíč 2 v ulici Okružní. Ve městě tak zůstanou zachovány pobočky Třebíč 1, v ulici Smila Osovského, a Třebíč 5, tedy právě Marie Majerové,“ sdělil Deníku tiskový mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Pošta na třebíčském sídlišti Za Rybníkem, v Okružní ulici. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Co přesně vedlo k této změně není jasné. Starosta Pavel Pacal nechtěl záležitost komentovat. „Pro média se k tomu vyjádříme na zvláštní tiskové konferenci, kterou plánujeme na tento čtvrtek,“ uvedl v úterý 18. dubna Pacal.

Pobočka v ulici Marie Majerové se nachází na největším třebíčském sídlišti Hájek. Její zachování potěšilo Luďka Hoffmanna.„Na Hájku žijí tisíce lidí. Když Deník udělal na webu tu anketu,kterou pobočku chceme zachovat, také jsem pro Majerku hlasoval. Je ale pravda, že z toho důvodu, že bydlím nedaleko. Chápu, že teď asi budou nazlobení lidé v Borovině,“ zamyslel se Hoffmann.

V Borovině, v nejzápadnější části města, je totiž pobočka Okružní, která podle původních plánů měla být zachována. „Co vám na to mám říct? Že mě její zavření štve. Na poštu chodím jen málokdy, ale už takhle je to naše sídliště odstrčené. To snad bude lepší jezdit na poštu do Starče než do Třebíče. Ale někomu se to asi takhle hodilo,“ pokrčil rameny Patrik Janovský.