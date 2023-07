Poslední den pošt. V Třebíči čekala před rušenými pobočkami fronta lidí

Nejen on byl touto novinou zaskočen. Zabývali se jí i zastupitelé na svém posledním zasedání. Mnozí z nich zprávu, že budova hlavní pošty je v inzertní nabídce jedné realitní kanceláře i s vizualizacemi nového vzhledu, očividně slyšeli poprvé. Upozornili na ni opoziční zastupitelé, kteří přítomným nechali promítnout inzerát s nabídkou budovy na projekční plátno.

Vedení města obavy o osud této pobočky ale odmítlo. Místostarosta Miloš Hrůza informoval zastupitele o své nedávné schůzce s manažery České pošty. „Ubezpečili mě, že záměr rekonstruovat prostory v hlavní budově nadále trvá. Pobočka zde bude přemístěna do přízemí a bude bezbariérová,“ sdělil Hrůza s tím, že i nadále prý platí již dříve stanovený harmonogram rekonstrukce. Z něj vyplývá, že by se nově opravené prostory měly veřejnosti otevřít v březnu příštího roku.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Opoziční lídr Jaromír Barák ale upozornil na to, že Česká pošta budovu nevlastní. Je v ní v nájmu. „Ten objekt je majetkem soukromé osoby a ta ho chce nyní prodat. V nabídce té realitní kanceláře se píše, že je podepsaná rámcová dohoda o základních podmínkách nájmu České pošty. Ale ústní přísliby, že to s tím soukromníkem domluví, jsou velmi diskutabilní – zejména v případě, že se ten majitel bude měnit,“ zamyslel se Barák s tím, nakolik je vlastně rekonstrukce pobočky a její přeměna v bezbariérovou reálná.

I Česká pošta však potvrdila, že prodej budovy její plány nemá narušit. „Na záměru přestěhovat pobočku do přízemí objektu se nic nemění. S majitelem objektu máme aktuálně uzavřenou nájemní smlouvu, počítáme tedy i s dalším působením v tomto objektu,“ prohlásil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Jak se má změnit stávající budova hlavní pošty:

48 nových bytů s podlahovou plochu 2468 metrů čtverečních, 754 metrů čtverečních komerčních prostor a penzion s osmi apartmány a gastro provozem.



Etapa I. - Rekonstrukcí stávajícího objektu vznikne 32 bytů.

Etapa II. - Výstavbou bytového domu vznikne 16 bytů.

Dle vizualizací na webu má vzniknout v proluce mezi poštou a domem, kde dřív bydleli sociálně slabší.

Etapa III. - Výstavbou vznikne osm apartmánů, gastro a penzion.

Zdroj: web Century21

Představitelé realitní kanceláře, která budovu nabízí k prodeji, ani majitelé budovy se k prodeji nevyjádřili. Realitní makléř sdělil, že informace může poskytovat pouze majitel, ten však podrobnosti k prodeji nesdělil.

V Třebíči nyní zůstaly jen dvě pobočky pošty - ta v ulici Smila Osovského a dále ta v ulici Marie Majerové. Ani jedna z nich není bezbariérová. Dvě zrušené pobočky, Demlova a Okružní, přitom byly bez jediného schodu. Než se zrekonstruuje hlavní budova, potrvá to několik měsíců. „S Českou poštou jsme hovořili o tom, že bezbariérový přístup má vzniknout na pobočce Marie Majerové. V současné době se tento přístup projektuje,“ poznamenal starosta Pavel Pacal s tím, že město v místě zrušené pobočky Okružní, která obsluhovala odlehlé sídliště Za Rybníkem, zajistilo zřízení Alzaboxu. „Bude to aspoň pro výdej zásilek. Alzabox kromě zásilek z Alzy umožňuje také převzetí zásilky z České pošty, Zásilkovny, GLS, We Do a DPD. Tento box bude umístěn na sídlišti Za Rybníkem u samoobsluhy,“ doplnil starosta.