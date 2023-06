Mezi prvními, kteří čekali ještě před otevřením pobočky v osm hodin ráno, byli manželé Kloudovi. Potřebovali si vyřídit reklamaci. „Museli jsme si vyřídit plnou moc. Minule mi na ni napsali špatné datum narození. Podle toho omylu jsem se totiž měla narodit letos,“ popisuje Anna Kloudová s úsměvem. Ten jí však na tváři nevydrží dlouho. Důchodkyni totiž rušení poboček mrzí. „Na hlavní poštu to budeme mít daleko, navíc jsou to samé schody bez výtahu,“ sděluje své obavy.

Rušení pošt v Třebíči: rozhodla jejich vytíženost a chystaná oprava hlavní pošty

Právě na skutečnost, že hlavní pošta v ulici Smila Osovského nemá bezbariérový přístup, směřují hlavní výtky klientů. Ludmila Krausová dosud byla zvyklá využívat poštu v Borovině. „Člověk to měl kousek, teď se bude muset vláčet přes celé město. Radši si ani nechci představovat ty fronty. Občas bývaly už tady u nás v Okružní. Na hlavní to bude ještě horší, když mám zkušenost i s dvouhodinovým čekáním,“ hodnotí.

Opět rošáda. Česká pošta zruší další dvě pobočky na Vysočině

Provozovny v Demlově a Okružní ulici skončily svůj provoz v devět hodin. Od té doby musí lidé v Třebíči využívat buď pobočku v ulici Marie Majerové, nebo centru města. Právě tam mezi devátou až desátou hodinou mířily další zástupy lidí. I když většina přepážek byla otevřená, na vyřízení zákazník čekal několik minut a pomalu vznikal zástup čekajících lidí.

Že to tak bude vypadat, předpověděl Jakub František. Také on byl jeden z těch, kteří si přivstali na osmou. „Nedává mi smysl rušit pošty na sídlištích. Tady žije nejvíc lidé, kteří provozovny využívají. Teď se všichni stáhnou do centra, kde na vyřízení bude člověk dlouze čekat. A kdo ví, kolik lidí tam bude pracovat,“ zvažuje. Podle informací Deníku by však na Třebíčsku měli pokračovat všichni zaměstnanci České pošty.

Zdroj: Cichocki Roman

Posledním člověkem, který využil služeb pošty v Okružní ulici byla Jana Vojtíšková. Deníku řekla, že to bylo náhodou. „Jsem od Velkého Meziříčí a tudy jsem projížděla náhodou. Neplánovala jsem, že to takhle vyjde. Trefila jsem se vyloženě na devátou a naštěstí se mi podařilo vyřídit, co jsem potřebovala,“ přibližuje Vojtíšková. Za ní pak už pracovnice pošty odlepila plakáty, zatáhla závěsy a zamkla.