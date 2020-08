Od září Česká pošta sjednocuje a mění otevírací dobu svých poboček. Většinu pracovního týdne bude mít otevřeno do čtyř hodin. Za změnu může koronavirus.

Pošta ve Velkém Meziříčí. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Česká pošta od 1. září změní otevírací dobu svých poboček. Nově bude mít tři dny v týdnu otevřeno jen do čtyř odpoledne. „Kvůli koronaviru nešlo na pobočkách pošt většinou vyčlenit dvě směny, které by se navzájem nepotkávaly. Také proto došlo v době pandemie k omezení otevírací doby pošt do šestnácté hodiny,“ popsal důvody mluvčí pošty Ivo Vysoudil. V obcích nad dvacet tisíc obyvatel zůstane jedna pošta s nezměněnými otevíracími hodinami. Nezmění se ani čas poboček v obchodních centrech. Další obce změna potká v říjnu.