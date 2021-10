Tentokrát jejich účast podle předsedy zdejších zahrádkářů Jiřího Onderky dokonce překonala očekávání. „Vždy to bylo tak, že lidé se sem přišli podívat cestou z kostela, největší návaly tedy bývaly dopoledne. Ale dnes chodili i odpoledne. Říkali mi, že se těšili a že nám drželi palce, aby nám to vyšlo,“ vylíčil Onderka letošní průběh výstavy s poukazem na loňský rok, kdy se akce kvůli koronavirových restrikcím konat nemohla.

Podle Onderky lze vidět značné rozdíly mezi výpěstky zahrádkářů z jednotlivých obcí. „Číhalín má úplně jiné, lepší podmínky než Červená Lhota. Leží níž a je krytý,“ vysvětlil.

Zahrádkáři z Červené Lhoty jsou známí zejména svým dorostem. Jiří Onderka před osmi lety založil spolek mladých zahrádkářů, který sbírá ocenění po celé republice. „Já jsem v zahrádkářích rok,“ sdělila osmiletá Nikča. „Už jsem vypěstovala jablka, hrušky, červený a bílý rybíz, ostružiny a česnek.“

Nikča patří mezi mladší členy, kteří by podle zahrádkářských stanov měli mít alespoň první třídu. „Je to proto, aby uměly psát. Ale my jsme malá obec, tak je bereme hned, když chtějí. Často přijdou se starším sourozencem a pak už zůstanou,“ objasnil předseda zahrádkářů.

Z ovoce letos na výstavě převažovala jablka, hrušek bylo o poznání méně. „Dá se říct, že na hrušky byl blbej rok. Přesně tak to lze nazvat. Loni jsme nevěděli, kam s nimi, letos je jich málo. Tak to zkrátka bývá,“ zamyslel se Onderka.

Výstavu ovoce a zeleniny v Červené Lhotě vždy doprovází ještě další, která nějakým způsobem dokumentuje život v obci či život našich předků. „Začínali jsme na zkoušku tím, že jsme nahoře na galerii vystavili starou elektrotechniku. Lidé se pak vyloženě dojímali na televizory značky Ametyst, děti se ptaly, kde mají ovladač. A tak jsme si řekli, že takové doplňkové výstavy mají něco do sebe, a postupně jsme přicházeli s novými náměty. Vystavovali jsme třeba staré zemědělské náčiní nebo zástěrky a přehozy po babičkách,“ uvedl předseda.

Letos se doplňková výstava věnovala včelaření. „Včelaři a zahrádkáři mají k sobě blízko, jsou to takoví bratranci,“ usmál se Onderka.

Ani tato akce však nebyla jediným doplňkem zahrádkářské výstavy. Návštěvníci mohli také zhlédnout velkoformátové snímky Červené Lhoty fotografa Michala Novotného a výrobky uměleckého kováře Lukáše Rygla.