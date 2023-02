Černé na bílém. Obchvat Okříšek bude do tří let, dříve než se čekalo

Je to oficiální. První řidiči by se po obchvatu Okříšek měli projet do roku 2026. Investor Kraj Vysočina začal už s vykupováním potřebných pozemků. „Jsme ve fázi vykupování pozemků. Na to, aby začaly samotné práce na výstavbě obchvatu, je zatím brzy. Stavba bude trvat přibližně dva roky, takže termín dokončení reálný je,“ ujistila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Černé na bílém. Obchvat Okříšek bude do tří let; Zdroj: Se souhlasem Okříšek | Foto: Deník/Jiří Kašpárek