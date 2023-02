„Zatím čekáme na její vyjádření. Kdybychom to odklidili hned, mohli bychom policistům zničit nějaké stopy. Odpad zlikvidujeme, až to bude možné. Letos jsme se s tím v takové míře setkali poprvé, ale ročně na úklid černých skládek dáváme třeba i sto tisíc korun,“ řekl Deníku zástupce lesního správce Petr Cejpek.

VIDEO: Za Třebíčí vznikla černá skládka. Padlo trestní oznámení

Ten dodal, že odklizení černé skládky může trvat až třicet dní. „Do té doby by se nám už měla policie ozvat. Předpokládám přesto, že to budeme moci zlikvidovat dříve. Přesný termín však v tuto chvíli nemám. Může to totiž poškodit okolí. V tomto případě je tam především suť, takže okolí převážně hyzdí. Na druhou stranu nevíme, co všechno je v pytlích,“ upozornil Cejpek z Lesů České republiky, na jejichž pozemku skládka leží.