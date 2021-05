Podle realitních makléřů žene zájemce ke koupi chalupy nejen přání zmizet v přírodě před covidovým stresem, ale především snaha uložit peníze. „Chaty a chalupy se prodávají i za dva miliony, když se jedná o rekreační oblast třeba Stvořila. Před pěti lety se nejvyšší cena pohybovala ve stovkách tisíc. Lidé se bojí budoucnosti,“ konstatoval realitní makléř Milan Plodík z Havlíčkova Brodu.

Jeho zkušenost potvrdil Pavel Vaňásek z Jihlavy. „Zájem převyšuje nabídku. Rekreační chaty je zvláštní kapitola. Přesný mustr na stanovení ceny neexistuje. Je pokaždé jiná. Majitelé se chat neradi zbavují a když prodají, šroubují ceny,“ konstatoval. Ceny chatek s vlastním pozemkem se někde rovnají podle Vaňáska cenám bytů.

Některé dnes stojí i milion, zatímco před pěti lety by je nikdo za takovou cenu nekoupil.

Vhodnou chatu nebo chalupu hledá zatím marně Eliška Kubátová z Havlíčkova Brodu. „Chceme se stěhovat z města a byt nechat synovi. Co by se mi líbilo, to majitel neprodá nebo je to strašně drahé,“ postěžovala si.

Zájem mnohonásobně převyšuje nabídku

Velký zájem o chaty a chalupy s pozemkem potvrdila i Alena Domanská z kanceláře v Pelhřimově. „Jakmile máme v nabídce chalupu, chalupu nebo pozemek, je hned pryč,“ konstatovala. Dokonce i za malou chatu nebo místo v zahrádkářské kolonii kde by se dala chata stavět, dají zájemci podle Domanské i milion.

Malá chatka s vlastním pozemkem cena nyní / cena před pěti lety



Havlíčkobrodsko: 500 tisíc až 2 miliony / 200 tisíc až 800 tisíc

Pelhřimovsko: 1 milion korun / 500 tisíc

Jihlavsko: 1 milion / 700 tisíc

Třebíčsko: 780 tisíc až 1 milion / 300 tisíc až 800 tisíc

Žďársko: 1 až 2 miliony / 500 až 800 tisíc



Zdroj: realitní kanceláře, ceny jsou orientační

Zájem mnohonásobně převyšuje nabídku. Takovou zkušenost má realitní makléřka Pavla Doležalová z Jihlavy. „Zájem je o chaty, chalupy, pozemky. Čím dál víc lidí chce mít soukromí, klid, ale hlavně uložit peníze. Ceny jsou hodně individuální. Ale obyčejná chatka v nějaké zajímavé lokalitě stojí i víc než milion. Bohužel nabídka je malá,“ povzdechla si.

Zájem o chaty a chalupy s vlastními pozemky je podle Miroslava Prokeše na Třebíčsku tak obrovský, že realitní kancelář musí někdy pořádat aukce, aby rozhodla komu prodat. „Zájemců mnoho, nemovitostí málo. Za malou chatku s pozemkem zaplatí zájemce, podle toho kde chata stojí, od 780 tisíc až víc než milion,“ zdůraznil Prokeš.

To samé platí podle makléřky Lenky Maděričové i na Žďársku. Za chatu s vlastím pozemkem jsou zájemci ochotni dát jeden až dva miliony. Podle toho, kde nemovitost stojí a jak je stará. Nakupování nemovitostí hrají do noty podle realitních makléřů výhodné hypotéky. Podle ekonoma Lukáš Kovandy ale platí všeho do času. „Rozhodne doba kdy skončí většina vládních podpůrných programů. Poroste míra nezaměstnanosti a ruku v ruce s tím také množství nesplácených hypoték,“ předpověděl ekonom.