I když cena za kubík vody od prvního ledna na Třebíčsku vzroste, domácnosti si hlouběji do kapsy nesáhnou. Cena vodného pro rok 2021 naroste o 5,6% a u stočného jde o nárůst 2,8% oproti roku 2020. „Během roku 2020 došlo ke snížení DPH z patnácti na deset procent. To znamená, že běžná domácnost bude hradit stejnou cenu za vodné a stočné jako začátkem minulého roku, což činí necelých sto jedna korun za kubík vody včetně DPH,“ popsal tajemník Svazku vodovody a kanalizace Třebíč Karel Nedvědický.

Vyšší cena je důsledkem několika faktorů. „Vyvolaly to zvýšené provozní náklady, investice do rozvoje vodohospodářské infrastruktury a zohledněná je i inflace,“ vysvětlil Nedvědický.

Při průměrné spotřebě sto dvacet kubíků ročně tak čtyřčlenná rodina zaplatí na Třebíčsku přes dvanáct tisíc. Někteří lidé se proto snaží s vodou šetřit. „Máme jímku na dešťovou vodu. Zatím mám do ní svedený pouze jeden okap, ale do budoucna určitě plánuji zachytit více vody. Chceme z jímky čerpat vodu na zalévání zahrady,“ plánoval Luboš Novák z Třebíče.

Elektřina a plyn zlevnili

Voda (součet vodného a stočného)

2020 celkem 96,47 Kč/m3

2021 celkem 100,85 Kč/m3



Plyn (orientačně běžná domácnost)

2020 1220 Kč za megawatthodina

2021 1100 Kč za megawatthodinu



Teplo Třebíč

2020 - 435 Kč bez DPH za GJ

2021 - 439 Kč bez DPH za GJ



Elektřina (orientačně běžná domácnost)

2020 4684

2021 4198 Kč/MWh



Zdroj: Svak, Čez, TTS, Innogy

U elektřiny a plynu lidé ušetří. „Ceny zemního plynu a elektřiny jsme snížili už na podzim a zároveň jsme ujistili zákazníky, že nemusejí mít obavy ze žádného zdražování. K nižší ceně přispělo i rozhodnutí Energetického regulačního úřadu, které zlevnilo distribuci. Rodina, která od Innogy odebírá elektřinu a zemním plynem vytápí dům a ohřívá vodu, podle našich propočtů ročně ušetří přes dva tisíce korun z rodinného rozpočtu,“ sdělil mluvčí společnosti Innogy Pavel Grochál.

Zlevňuje i elektřina od Čezu. „Obchodní ceníky na dobu neurčitou klesly v průměru o devět procent u elektřiny a o jedenáct procent u plynu. Za každou megawatthodinu spotřeby tak české domácnosti uspoří u elektřiny dvě sta třicet korun a u plynu sto dvacet korun,“ řekl mluvčí Roman Gazdík

Celkem mohou rodiny uspořit ročně několik tisíc. „Pokud třeba rodina žije v domě a svítí a vaří pomocí elektřiny a topí plynem, tak je úspora přes čtyři tisíce korun. Ale pokud k nám přešli od nějakého dražšího dodavatele, tak to může být i deset tisíc korun. U všech produktů si mohou zákazníci nové ceníky prohlédnout na našich webových stránkách,“ upřesnil Gazdík.

Naopak více zaplatí lidé z Třebíče za teplo. Město vytápí soustava kotelen na biomasu společnosti TTS. I zde je růst ale nepatrný. „Aktuální kalkulovaná cena pro rok 2021 je 439 korun za gigajoule bez daně ,“ informoval zástupce ředitele TTS Radek Plaček. Společnost se neustále snaží modernizovat svoje vybavení aby plnila emisní limity. „V roce 2020 jsme realizovali další kotel v Borovině s novým filtrem na tuhé částice, to znamená, že plníme emisní limity Švýcarska, do deseti miligramů tuhých látek. Investovali jsme hlavně do ochrany ovzduší, do ekologie,“ dodal Plaček.