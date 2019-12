„Důvodem dvojí kalkulace je fakt, že v Česku začne od května platit snížená sazba DPH za pitnou vodu. Bude to 10 procent oproti současným 15 procentům,“ vypočítal předseda vodárenského svazku obcí pro Třebíčsko Pavel Janata.

A jak vodárny vysvětlují, že chtějí po lidech víc peněz? Podle Janaty rostou provozní náklady vodárenské akciové společnosti, zejména cena elektrické energie, plynu a likvidace čistírenských kalů. „Zvyšují se poplatky za vypouštění odpadních vod – vod v podstatě dešťových, které ale jdou z přepadu na čističku, když prší. Doteď to zpoplatněno nebylo,“ uvedl Janata. Podle jeho slov je dále nutné respektovat podmínky dotovaných akcí u kanalizací a čistíren odpadních vod. „Mají dopad do ceny v tom smyslu, že musíme vytvářet dostatek finančních prostředků do budoucna na obnovu technické infrastruktury. Jinými slovy - v ceně je zahrnuto vytváření balíku peněz, ze kterého se posléze rekonstruuje. Vše je čím dál dražší,“ vysvětlil.

Čistá kalkulace bez daně dělá v lednu nárůst o 6,64 procenta oproti tomuto roku. Po květnovém snížení DPH na pitnou vodu bude navýšení oproti letošku okolo dvou procent.

A jak je to s čistírenskými kaly, o nichž byla řeč? „Zatím se likvidují v podobě hnojiva zemědělské půdy. Vyžaduje to ale jejich úpravu, která něco stojí. Jinak se kaly skládkují a po částečném odvodnění spalují. Takže ne že zemědělci platí za hnojivo, ale my platíme jim, že to od nás vezmou,“ dodal předseda představenstva svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč Pavel Janata.

Cena vody Třebíčsko (včetně DPH)

2019

vodné 53,64 Kč/m3

stočné 40,94 Kč/m3

celkem 94,58 Kč/m3

od 1. 1. 2020 (platí se 15% DPH)

vodné 56,30 Kč/m3

stočné 44,56 Kč/m3

celkem 100,86 Kč/m3 (o 6,64 % víc než letos)

od 1. 5. 2020 (platí se 10% DPH)

vodné 53,84 Kč/m3

stočné 42,63 Kč/m3

celkem 96,47 Kč/m3 (o 2,14 % víc než letos)

Zdroj: Pavel Janata